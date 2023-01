A todos sin excepción, nos conviene un Poder Judicial independiente, que no se deba a intereses de grupos políticos ni fácticos. En el que seamos iguales ante la ley. Y todo lo incluido en esa retórica idealista que debe ser interiorizada para acercarnos a su realización. Y comprometernos. La Justicia, es anhelo a perseguir. No solo por los que no tienen nada, los que perdieron todo desde sus ancestros, sino y especialmente por quienes tienen mucho. Debieran ser ellos los preocupados por que nadie se sienta despojado de lo elemental para vivir y de su dignidad? La conflictividad la genera la injusticia. Puede ser aprovechada por oportunistas que transen con la desesperación de quienes carecen de lo elemental para su desarrollo. La diferencia la debe hacer el esfuerzo y el talento no la desigualdad de oportunidades. Que es injusticia. Es justicia lo que clamamos. Para cerrar el paso a la ambición falseada por seudo líderes, quienes se entretienen con la vulnerabilidad de pueblos hambrientos, de abrigo, de alimentos y de un techo. Los sueños que perseguimos debemos contarlos una y otra vez, para que los obligados a realizárnoslos, lo hagan. Una Corte Suprema de Justicia independiente. No significa enemiga del poder establecido ni de ningún otro, es solo que imparta justicia. Con la lista enviada al Congreso Nacional por la Junta Nominadora, se puede conformar el poder judicial de nuestros sueños. Por el odio que han contribuido a fomentar o por conflictos éticos que podrían sesgar sus decisiones, al haber encubierto, sino sido cómplices de actuares deleznables. Son pocos los cuestionados y lo son por su dogmatismo, incondicionalidad al poder voraz que hoy nos gobierna. Pero por primera vez, el interés nacional y el de ciertos dirigentes de los partidos políticos no tienen porque ser excluyentes. Recuperar la credibilidad de la impartición de justicia es fácil. Es de escoger, aun con la distribución partidaria que pretenden, a coherentes con los ideales patrios.