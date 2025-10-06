Son otros los que deberían huir

Cada semana, un pedazo de Centroamérica cruza ríos, selvas y desiertos buscando un refugio que no les pertenece. Más de 580 migrantes en caravanas, desde esta región quemada por la desigualdad, han salido hacia el sur de México, para luego llegar a la Ciudad de México. Ya no buscan cruzar la frontera norte. No quieren llegar a vivir la “ilusión americana”. Lo que quieren es poder establecerse legalmente en México, trabajar y reconstruir sus vidas.

México se ha convertido en su primera estación y, muchas veces, en su último destino. No llegan atraídos por un sueño, sino empujados por una pesadilla.

Huyen del miedo, de la extorsión, de la violencia, de la corrupción, de la calamidad de país que les dejaron los ladrones. Huyen de gobiernos que, con rostro democrático, practican el totalitarismo; de naciones donde la justicia se arrodilla y el Estado se alquila al mejor postor. Vienen de territorios donde el salario no alcanza para vivir, pero la impunidad sí alcanza para matar.

En el sur de México, los albergues se desbordan. Tapachula es hoy un limbo de esperas infinitas. Los migrantes hacen fila bajo un sol abrasador, llenan formularios que pocos leerán y confían su destino a sellos que deciden quién merece protección y quién debe seguir caminando. México, país de tránsito, se ha transformado en país de destino, pero no porque ofreciera asilo, sino porque las fronteras del norte se cerraron y las del sur colapsaron.

Detrás de cada rostro hay una historia de derrota impuesta. Jóvenes que abandonaron el aula por el barrio de las pandillas. Mujeres que huyen de la violencia doméstica y terminan violentadas por uniformes distintos. Gentes que dejaron atrás la milpa, el taller o el emprendimiento, cuando la extorsión se volvió un impuesto nacional.

Los gobiernos repiten discursos sobre desarrollo y crecimiento, pero sus pueblos solo conocen el éxodo. La desigualdad, esa herida que nunca cicatriza, se profundiza cada día bajo regímenes que confunden autoridad con dominio y política con negocio.

Mientras las democracias mueren lentamente, corrompidas por dentro, ya no caen por golpes de Estado, sino por erosión moral. Esa es la enfermedad que hoy carcome a Centroamérica: democracias formales, vaciadas de contenido, donde el voto ya no sirve para cambiar nada.

El migrante centroamericano se ha convertido, sin proponérselo, en el último opositor del sistema. Cada paso suyo es un acto de protesta contra la corrupción, el hambre y la impunidad. Su éxodo es una marcha política sin consignas ni pancartas: una manifestación de pies descalzos que atraviesa fronteras.

México intenta responder. Ofrece refugio, pero también despliega soldados. Habla de derechos humanos mientras levanta muros invisibles, y el mundo observa con la indiferencia del que ya se acostumbró a la tragedia. Los medios contabilizan cifras, pero las cifras no lloran, no tiemblan, no cargan niños dormidos ni caminan kilómetros bajo la lluvia.

Eduardo Galeano decía que los “nadies” son los que no figuran en las estadísticas, los que no tienen rostro ni voz. Son ellos los que ahora caminan por el continente, llevando en los bolsillos los restos de una patria perdida. Los “nadies” que sostienen el país que los expulsa.

El drama migratorio no es una crisis pasajera; es el síntoma más visible de una estructura podrida. Mientras los gobiernos sigan gobernando para unos pocos, las caravanas seguirán andando, porque la gente no huye por gusto. Huye porque quedarse se volvió imposible.

Y mientras tanto, cada niño que cruza un río, cada madre que protege a su hijo en una estación migratoria, y cada hombre que duerme bajo un puente nos recuerda una verdad incómoda: ellos no son los que deben irse, sino los otros...