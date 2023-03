Sistema tributario regresivo

Diario La Prensa informa que Honduras deja de percibir en impuestos la suma de $278.8 millones anuales, por abusos fiscales por parte de las multinacionales que operan en nuestro país, de acuerdo al análisis realizado para las distintas republicas americanas por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), con sede en Londres.

Esto equivale al 13% del PIB, el segundo país con mayor porcentaje de perdida tras Venezuela.

El Fondo Monetario Internacional propone que “para que los países pobres...enfrenten las presiones fiscales, impulsen el crecimiento económico y alcancen la equidad social”, implementen una tributación más progresiva “de modo que las personas que ganan más, también paguen más impuestos, sin gravar más a los trabajadores de ingreso bajo o medio en el sector formal.”

El Banco Mundial coincide en tal recomendación en su Informe Expectativas Económicas Globales 2.023 al advertir que los mercados emergentes y las economías en desarrollo hacen frente “a nuevos desafíos en su política fiscal debido al aumento de la deuda y la constancia de un déficit fiscal alto. Pueden ampliar las bases impositivas y frenar fugas de ingresos al reducir las exenciones y cerrar lagunas.” (La Prensa, 15 febrero, p. 4).

El gobierno de la presidenta Castro no solo heredo una abrumadora deuda interna y externa, agravada por el sistemático saqueo de multimillonarios fondos públicos por parte de la administración precedente, protegida por la impunidad y secretividad; Doña Xiomara prometió durante la campaña electoral la implementación de políticas sociales que buscan beneficiar directamente a las mayorías, bajo un nuevo modelo de gobernanza.

Entre la población, particularmente la tradicionalmente marginada y discriminada por el sistema social y económico imperante crece velozmente un elevado nivel de expectativas que, de no hacerse realidad, así sea parcialmente, provocara mayores niveles de frustración e ingobernabilidad. Ya estamos viendo casi a diario esa masiva inconformidad y la decisión de revertir la enorme deuda histórica acumulada. Ha llegado el momento de cancelarla pronta y decisivamente.

Por ello, reviste carácter de extrema prioridad y urgencia reemplazar la vigente estructura tributaria injusta, clasista, desigual, por otra de carácter progresiva que ponga un alto definitivo a la actual, estructurada bajo un modelo diseñado exprofeso “para tributar lo menos posible para los grandes y, simultáneamente, tributar lo más posible para los más pequeños”, conclusión a que arriban los economistas Rodulio Perdomo y Mauricio Diaz Burdett en su estudio Agotamiento del régimen fiscal en Honduras,p. 64.

No es casual que Honduras no solo es se ubica entre las sociedades más pobres del mundo, también como una de las más desiguales y polarizadas entre mayorías -dos terceras partes del total poblacional-, sumidas en la miseria y elites privilegiadas que acaparan porcentajes cada vez mayores de riquezas, no siempre habidas y acrecentadas por vías y medios legales y transparentes.

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), organización sin fines de lucro, merecedora de alta credibilidad dentro y fuera de la nación, ha estudiado exhaustivamente esta temática desde hace años. Bien harían los funcionarios al frente de la imposición y recolección de impuestos en analizarlos a fondo, sin necesidad de contratar a expertos extranjero como se estila, los análisis aportados patrióticamente por este centro de pensamiento, dedicado, con alta rigurosidad y profesionalismo, al estudio e interpretación de nuestra compleja y deformada realidad estructural, cada vez mas letal los mas y benéfica para los menos.