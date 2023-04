Se ha superado, al menos por un tiempo, el empeño del reducido grupo del Partido Libre, que ostenta el poder de la nación, de hacerse con el control de nuestro partido Liberal. Con unos agentes patrocinados al interior de la bancada liberal en el Congreso Nacional, intentaron sorprender y domeñar a autoridades partidarias y a activistas necesitados de un ingreso. Bajo un cogobierno, repartirían la desilusión creciente de la población, en una gestión gubernamental errática, que cuenta con algunos excelentes funcionarios, pero por casualidad, como excepción a la regla. El caos, característico del coordinador de Libre y mandatario de oficio, casi logro un objetivo, destruir cualquier esperanza del Partido Liberal en tomar el poder. Es que hay encantadores y otros en apuros dispuestos a ser encantados. Para la mayoría, una alianza con el Partido Libre, en este momento histórico, con estos dirigentes en ambos partidos, sin plataforma programática, con la asignación de unos pocos cargos sin poder de decisión y carente de la confianza indispensable, era un sinsentido. No hay credibilidad política en el encanto que esparce en la bohemia con amigos, entre cantos y guitarras, el coordinador de Libre. No honra su palabra y socava la confianza que debiera ser connatural al poder real del que esta investido. De hecho, pero real poder. Que manda, manda. Son viables las alianzas coyunturales o permanentes de las mas diversas formas y objetivos. Todo puede valerse. El engaño inclusive y volver la cara al otro lado. Pero estando conscientes y siendo responsables con su alcance. Si por ingenuidad o por perversidad se traban alianzas, las consecuencias serán costosas y se pagan o se pagan. Por más que se insista en que porque Libres salió del Liberal es que somos iguales, no lo hace verdad. Pero en preciso: ni ideales, objetivos, ni método, compartimos los liberales con el grupo reducido del Partido Libre en el poder. Y uno solo se une con quien comparte principios y valores.