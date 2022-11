Sin luz aún

Tres largos años nos han dejado sin luz de conocimiento, aulas vacías, educandos sin motivación, su futuro está escrito en un óstracon, serán refugiados de otras naciones porque están huyendo como plaga en busca de nuevas fuentes de vida, aquí no se aprendieron los departamentos y no saben el ABC, la orografía es ignorada, solo conocen las montañas que los rodean, nada más, que saber de matemáticas avanzadas, física, química, las aventuras escritas por Mark Twain son desconocidas o leer sobre Remedios La Bella alzándose por los aires, los conflictos bananeros no existieron así como el Holocausto. La vacuidad se unió a la ignorancia.

¿Cómo definirnos? analfabetos In sæcula sæculorum, seguiremos viendo terribles gigantes en molinos de viento, cuán terrible es el gigante del desconocimiento que poseemos desde párvulos a viejos diseminados en la geografía nacional. La luz del conocimiento quedó en dos acciones, “copiar y pegar”, lo transferido a la hoja salida de la impresora, no importa su contenido con tal de presentar la tarea e ignorar, lo que “investigué” no importa si al final el maestro está cansado y no lo leerá, todos pasamos de grado porque la orden está de no reprobar a nadie.

Las tablets para unos cuantos, el internet no es factible en muchas regiones apartadas de nuestro país, además hay que comprar recargas a las compañías que explotan a mansalva los bolsillos de los usuarios, jamás dan nada y se hicieron multimillonarios usufructuando las estructuras de la telefónica estatal, mientras más rápido se consume la recarga y la tarea queda sin hacerse se tendrá que comprar otro paquete que se evapora como un suspiro.

Si licuados, antes de la pandemia, alcanzamos hasta un sexto grado de escolaridad, el índice bajó a un cuarto grado, lloramos cuando vemos que el alfabeto no puede pronunciar ni ubicar una ciudad, la luz del conocimiento se ha estado apagando lentamente.

Los eventos naturales dejaron un cementerio de escuelas destruidas, muchas de ellas jamás se podrán recuperar, los proyectos de recuperarlas están en la mente de los funcionarios o en planos arquitectónicos en las mesas de dibujo, escuelas sin servicios sanitarios ni agua potable para satisfacer las necesidades de limpieza de la infraestructura e higiene de los educandos y educadores, muchas aulas no se abrieron, la estructura presupuestaria había desaparecido o el educador se había ausentado si al fin y al cabo nadie lo supervisa, la escuela unidocente está enclavada en la serranía donde el saco y la corbata no llegan, no hay materiales educativos, peor insumos, las estructuras son los remedos de escuelas, en algunos lugares solo existe cuatro pilares y un caballete sosteniendo láminas oxidadas y la pizarra son tablas unidas, no se le puede llamar escuela, pero existe en el inventario de la Secretaría de Educación, sin embargo, no cumple los requisitos simples de llamarse edificio escolar.

Los alumnos viajan varios kilómetros a pie, madrugan, su pancita vacía, no tienen el pan diario para consumir, remedos de zapatos que otra administración estatal los desapareció, lo mismo los bolsones con sus útiles dentro, y un pueblo en ignorancia es más fácil de manipular porque aún cree que Dios lanza los rayos y que la Tierra es el centro del universo, aún somos alquimistas procurando crear la piedra filosofal y convertir el plomo en oro.