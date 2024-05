Ser periodista es saber que cada vez que se narra la historia de Caperucita, hay que contarla bien, esto quiere decir que, si Caperucita es la víctima, debe quedar claro que es la víctima, y que si el Lobo Feroz es el victimario, también debe quedar claro que lo fue, porque en una historia mal contada las cosas pueden parecer al revés. Pero también puede ser que ni Caperucita sea tan buena ni el Lobo tan malo, entonces, también tendrá que quedar claro, porque el poder de la palabra es también una responsabilidad.

Ser periodista es saber que se busca la verdad como se busca un tesoro en una isla, no solo por su valor, sino porque encontrarlo supone obstáculos de diferente naturaleza. A veces nos dirán que no encontramos tal tesoro, y aunque lo mostremos con su incontestable brillo, nos dirán que es falso, que es parte seguramente de un montaje de teatro. En estos tiempos es necesario tener claro que las audiencias no quieren escuchar otra cosa que no sea su verdad, y ser periodista es también lidiar con ese hecho por conflictivo y doloroso que sea.

Ser periodista es reconocer en la cotidianidad una historia que merece ser contada, y saber que no se cuenta porque sí, se cuenta porque creemos que con cada palabra que escribimos o decimos se construye un mundo, aunque sea un poco, mejor. Y si suena idealista es porque no concibo esta profesión si no es desde el idealismo, no se puede ser periodista y no desear ni creer en un mundo mejor, son dos categorías necesarias dentro de la profesión.

Ser periodista es comprender el peso que tiene cada una de sus palabras, no solamente porque son públicas, sino porque son ejemplo para muchos, cuya opinión está guiada por lo que se dijo en una página de un periódico, en el foro de la radio o la televisión y actualmente en los medios digitales. Un periodista, un verdadero periodista, sabrá que no basta con contar el hecho, sino que es necesario conocer el contexto, por lo que habrá de apasionarse aunque sea un poquito por la economía, la política, la cultura, la gastronomía, el deporte, la sociología, la filosofía, la literatura, la lingüística, la medicina, la arquitectura, la antropología, el arte, las leyes, etcétera.

Para ser periodista es necesaria una coraza, no cualquiera se enfrenta en primera fila a los embates de la vida y se mantiene incólume. Hay que saber soportar los sinsabores de la realidad nacional, cuánto dolor hay por contar.

Ser periodista significa que a pesar de todo el dolor, aún se puede narrar un mundo con más esperanza, sonreír y tener ganas de vivir. Significa trabajar más en los tiempos de crisis, no importa cuál sea la naturaleza de esta: política, climática, social, alimentaria. Ser periodista significa ser parte de la solución y no del problema, significa ser catalizador de los cambios sociales, y trabajar siempre en nombre de la verdad.

Un periodista es promotor de la paz, de la justicia, del medio ambiente, de los valores, de la salud pública, de la democracia, de la solidaridad, de la responsabilidad financiera, de los pequeños emprendimientos, del orgullo nacional.

Finalmente, un periodista informa, forma, reflexiona, cuestiona, inquiere, propone, analiza, advierte, tranquiliza, pero sobre todo, construye con palabras los caminos por los cuales hemos de transitar todos para tener un mundo mejor.