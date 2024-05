Señales de desesperación

Como si de una epidemia se tratara, en las últimas semanas en Honduras han circulado muchos videos de personas actuando de manera violenta en la vía pública, y quiero analizar este hecho. Repasaré las posibles variables que lo causan y alguna posible salida.Los videos que se reproducen en nuestros dispositivos móviles se dan en diferentes contextos y es posible que cada protagonista tenga una explicación (no justificación) para ello, pero muchos tienen que ver con autos, y es un dato no menor.

Aclaro que ninguno de los puntos que enumero es excluyente ni exhaustivo.La primera posible variable de esta oleada de videos que nos llega es que es un hecho que siempre ha sucedido; pero hasta ahora, con la capacidad de registro gráfico y de difusión a través de medios digitales, lo vemos tan evidente. Y esto nos lleva a pensar en dos cosas: que como individuos estamos muy expuestos al juicio sin mayor conocimiento de los hechos y que la revolución tecnológica nos ha abierto los ojos a problemáticas sociales antes ocultas.

No descartaría que la violencia verbal que siempre ha existido en la cultura vial de Honduras haya evolucionado en violencia física. La segunda variable es que estos acontecimientos sí estén sucediendo con más frecuencia debido al aumento del parque vehicular y en consecuencia el aumento del tráfico. Aquí pienso en el bien que nos haría un servicio de transporte público seguro, limpio y eficiente. Esta variable es una simple cuestión estadística. La tercera variable que podría estar provocando estos penosos acontecimientos es que las personas explotan con mucha más facilidad, lo que ve reducido su nivel de tolerancia y empatía.

Puntualmente es posible que las personas vayan con prisa hacia sus trabajos o a hacer diligencias porque no salieron a tiempo o el mismo tráfico los retrasó más de lo esperado, pero pienso que no detonarían con tanta facilidad si no tuvieran, por ejemplo, un cuadro de estrés crónico, una permanente frustración en su vida o muy poca inteligencia emocional.

No culpo a nadie, son solo víctimas de unas condiciones del mundo moderno y el subdesarrollo.Adjunto a esta variable está un elemento que considero puede ser discutible, pero no deja de darme vueltas en la cabeza: al hondureño no le gusta que se metan con su carro (perdone la coloquialidad, pero quería acercarlo a como se diría en la calle). Yo he llegado a considerar que hay cierta idolatría hacia los automotores.

Comprendo que la mayoría de hondureños que adquieren un vehículo lo hacen a costa de deudas, sacrificios y que es un bien caro y muy preciado. Quizá en lo relativo a los carros, el umbral de tolerancia sea menor, pero para saberlo es necesario aplicar de lo que hablaré en los siguientes párrafos. Además de que en Honduras se premia mucho las actitudes del “machito” (palabra muy cuestionable, por cierto, pero quiero darme a entender), del que no se deja.

Esta problemática tiene más de una solución, pero no creo que la más sana y efectiva, sobre todo a largo plazo, deba ser desde el castigo. Primero creo que hay que legislar de manera integral sobre esto con base en la ciencia. Me refiero a que hay que hacer un estudio profundo sobre esta problemática, interdisciplinario, desde diferentes enfoques y considerando la mayor cantidad de variables posible. Porque después de todo, no sé si lo habrá notado, cada una de las variables es en realidad un síntoma, solo señales de desesperación