Semana espiritual

La dimensión espiritual es muy importante para los seres humanos, a pesar de que en algunas ocasiones se la quiera ver con desprecio. El sentido de la trascendencia y de que hay algo que está más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos ha sido una constante en las culturas alrededor del mundo.

De hecho, no hace mucho apareció la idea o el concepto de inteligencia espiritual.Es imperativo aclarar que cuando decimos espiritual no es necesariamente un sinónimo de religión.

Incluso hay un aspecto moral e intelectual en este concepto. Es todo aquello que nos desborda, que va más allá de la psicología y de la filosofía. Así que todos buscamos de alguna manera una espiritualidad. Aunque muchos se avergüencen de ello.

Y es una lástima tener que aclarar que no hay nada de malo en tener necesidades espirituales (esas que a veces no sabemos explicar), porque últimamente parece que lo fuera. Y además, no tiene por qué ser algo que debamos confesar, lo podemos vivir de manera muy íntima.

Sin ánimos de hacer de este texto una catequesis o una homilía, debo decir que casi siempre se desaprovecha este espacio de esparcimiento que se nos da en la Semana Santa. Deje usted de lado si es católico o no. Evidentemente quienes profesamos este credo nos debemos a unas ceremonias particulares. Pero incluso quienes no profesan ninguna religión pueden ver estos días que se asoman como oportunidad de explorarse.

Evidentemente estas fechas son acaparadas por las actividades de tipo comercial, por la música, por el ruido y todo lo que no sea pensarnos como individuos. Y es lo normal, pero no está mal que de vez en cuando despertemos de ese sueño que es un constante asedio publicitario y propagandístico.

La vida no se disfruta de una sola manera, a veces hay que actuar y a veces hay que contemplar. Y es un error pensar que hay personas que no necesitan de la acción y otras que no necesitan de la contemplación. Así que es necesario de vez en cuando contemplar el mundo y contemplar nuestro lugar en él. Y si somos capaces de hacer esa exploración, entonces, somos capaces de lo espiritual.

No le digo que suspenda todo lo que ya ha preparado, pero sí que no invierta toda su energía y atención (además de dinero) en lo que el mundo comercial le ofrece, ya que los vacíos carnales se satisfacen con hechos materiales, pero los vacíos espirituales solamente pueden ser saciados con cosas del espíritu.

¿Y por qué en esta semana? ¿Porque me lo dice el calendario de celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica? No, sino porque esta semana tiene un par de días más para estar en familia, y lo más importante: con usted; tiene la oportunidad de no ser simplemente una activo más en la economía, otro un individuo que cumple unas funciones dentro del organigrama de una empresa y también en la sociedad. Pieza acaso sustituible ante una eventual disfuncionalidad.

Junto al descanso del cuerpo y de la mente, que haya también un desahogo del espíritu, acorralado quizás por tanto fervor material y hasta diría que informativo. Disminuido en algunas ocasiones a una idea que a muchos se les antoja vaga y hasta un sinsentido.Y esto no se trata de mejores y peores personas, sino de mejores y peores experiencia de vida. Y tal vez, como mucha cautela lo digo, un mundo mejor.