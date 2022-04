Se fue, ¿y ahora?

Con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, se acabó el show y se terminó de colocar el último puño de tierra a la institucionalidad hondureña; ya que somos incapaces de aplicar la justicia en nuestro territorio. Con el despegue del avión de la DEA, se fue el hombre que gobernó el país durante ocho años, pero nos queda la pobreza, la corrupción, la impunidad, el desempleo, la inseguridad, la extorsión, etc. Se fue el hombre con la cabeza levantada, con temple de acero y pareciera que mandando una señal que no se arrepiente de nada.

Se fue el hombre que en Honduras fue invencible y que se sentó en las sillas de dos de los tres poderes del Estado; se fue el hombre, sin despedirse de los “amigos” y cercanos colaboradores que le aplaudían y lo defendían mientras estaba en el poder, pero que probablemente no se acercaron para decirle hasta luego en sus últimas horas. Cuando el barco se hundió, el 27 de noviembre pasado, al ganar la presidente Xiomara Castro, las ratas saltaron, después de haber habitado durante más de ocho años aquel barco nauseabundo. Por ahora esas ratas nauseabundas han cruzado las fronteras hondureñas, algunas por puntos ciegos, queriéndose esconder de las fieras que los acechan.

El indómito de Lempira les deja una lección a los que gobiernan actualmente; somos mortales, el poder es algo efímero, nadie dura para siempre, menos en el poder. En nuestras manos tenemos la opción de construir o destruir. Con el viaje del hombre, el panorama para los próximos meses para la red de colaboradores no es nada favorable.

Seguramente seguirán aterrizando aviones de la DEA, a traer extraditables y serán muchos los que tendrán que desfilar en las diferentes cortes de EE UU, entre empresarios, militares, policías y políticos, ya sean estos rojitos, blanquitos, azulitos, negritos y otros camaleones que buscan esconderse para no pagar las deudas que tienen con el “Tío Sam”, de la que hasta ahora nadie se ha salvado, y pareciera por lo que dijo el fiscal general, al indómito le tocará la misma suerte de los últimos extraditados, a los cuales se les ha sentenciado a cadena perpetua.

La sed de justicia que tiene el pueblo hondureño parece que no se va a dar en Honduras, seguiremos a expensas de otros para que hagan lo que nosotros no podemos o no queremos por conveniencia.