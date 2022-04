Lo expresado por Julieta Castellanos, en contra de la reincorporación de policías depurados, y por Daisy de Anchecta, en atención a la preocupación generalizada por la conducción multicéfala del gobierno y no únicamente por la presidenta electa, como debiera ser, definitivamente son declaraciones hechas sin afán de notoriedad, menos de molestar, y son murmullo generalizado entre formadores de opinión, sociedad civil y gremios profesionales, ente otros, quienes se sienten inhibidos de manifestarlo en alta voz como estas mujeres valientes. Todo por temor a las represalias, en un país en donde en nombre de la libertad se fomenta la anarquía y la impunidad entre los parciales de los partidos gobernantes, pero se reprimen con feroces campañas de difamación a quienes osan criticar a la conducción nacional realizada por esos institutos políticos. La crítica a la función pública, más que necesaria, es indispensable en Honduras, cuando es la opinión pública la que puede ejercer de contrapeso al poder establecido, ya que como es cada día más destacado, tal en el gobierno pasado, en este tampoco hay independencia de poderes que garanticen un sistema de pesos y contrapesos.

La próxima Corte Suprema de Justicia va por el mismo camino, no importa los sueños y esfuerzos de algunas diputadas. Y alcanzará el mismo estadio, si en efecto, la ciudadanía no asume su responsabilidad y lo evita, asegurando un proceso transparente de selección de las próximas magistraturas. Pero mientras dirigentes políticos, empresariales y sociales se abstengan de señalar los errores de este estamento político gobernante por congraciarse y apalancar negocios y otros intereses, o peor, que accedan graciosamente a ser cooptados y beneficiarse de su obsecuencia, en vez de mejorar, la situación empeoraría. Rectifiquen. Esos beneficios serían efímeros. Lo que mal empieza, mal acaba. Y es que no pueden aprender de la experiencia propia y de la ajena. La libertad de opinión es sagrada.