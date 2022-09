Saber aplicar la sabiduría popular

No cabe duda de que diversas sentencias que la gente atesora en su memoria y corazón, heredadas de sus ancestros o adquiridas por la lectura, suelen contener arroyuelos y hasta manantiales de sabiduría, que bien aplicados pueden ser de mucho provecho en nuestra vida personal y comunitaria.

Como no puedo abarcarlas y referirme a todas, me concentraré en las contenidas en un texto bíblico: “Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se estropea el nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama, y los odres se estropean.

A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: “Está bueno el añejo.” (Lucas 5: 37-39).Me propongo utilizar esas tres sentencias dándoles una justa orientación de índole institucional y política. La primera, (“nadie recorta una pieza...”), se adapta bien a la propuesta de Ley para el Consejo de Seguridad Nacional, ya que copiar viejos textos para adherirlos a una nueva ley, puede terminar estropeando el nuevo ordenamiento, como parece que efectivamente ha ocurrido.

La segunda alusiva a que “nadie echa vino...”, la estamos atestiguando con el bautizo de calles y desfiles con nombres sugestivos, y con el cambio del color y de la música de la bandera y el himno nacional. Es sabio echar nuevo contenido en odres o instituciones nuevas, pero es peligroso pretender rellenar lo antiguo con ideas novedosas y extravagantes, esperando que los viejos odres no se rompan a consecuencia del rechazo popular, que no acepta los nuevos contenidos. También conviene entender, que una nueva Corte Suprema de Justicia necesita incorporar nueva gente profesionalmente capaz, pero de naturaleza idónea e integra. Sería fatal poblar la nueva corte con los viejos sinvergüenzas.

Finalmente, eso de que es mejor el “vino añejo” y no el agrio vino nuevo, es algo tan palpable como una montaña de problemas enfrente de nuestra nariz, o como el hecho que los ríos afluyen hacia el mar, alguna laguna o represa u otros ríos. Si bien podemos taparnos los ojos para no ver la montaña -lo cual a cualquier gobierno le resulta muy cómodo- y resulta posible lograr que un río fluya hacia un destino diferente a los mencionados, no resulta provechoso ser indiferente ante las dificultades; además, lograr que una corriente de agua cambie de rumbo puede implicar el uso de muchos recursos y el involucramiento de grandes contingentes de personas. Así, no es posible vender la idea de una nueva Constitución de la República, porque a gran cantidad de ciudadanos la actual les resulta apropiada y benéfica.

Existes otras sentencias populares que ameritan comentarse; por ejemplo, aquella según la cual “por hacer un bien hacemos un mal”. Esto les ocurre tanto a personas como a gobiernos; incluso en algunas ciencias médicas y sociales se la identifica como “efectos adversos, daños colateral o reacciones secundarias”. Pero lo esencial reside en comprender que muchas veces por tratar de ayudar metemos la pata.