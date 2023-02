Rulfo me escribe

Transcurrió medio siglo antes que arribara la misiva que el admirado Juan Rulfo me escribió en 1972 y cuyo oportuno cartero ha sido el arquitecto y editor Víctor Jiménez, renombrado investigador y cuyo más reciente producto es “Una mentira que dice la verdad. Conferencias, ensayos, entrevistas y otros textos de Juan Rulfo” (Herederos de Juan Rulfo. México, Editorial RM, 2022. 336 pp.). La característica principal de la obra radica en su originalidad, pues reproduce escritos, conferencias, entrevistas y estudios, así como cartas personales, que el maestro dejó en su escritorio sin enviar, entre ellas la mía.

En ese año participé en un certamen de novela convocado por EDUCA, luego declarado desierto. Rulfo fue jurado del concurso y creo recordar que le escribí (en ese tiempo en sobre y con estampillas) no para obtener explicaciones sino para expresarle mi admiración por su calidad literaria y cómo había influido a mi primera y modesta novela, “El árbol de los pañuelos”. Silencio, ninguna respuesta.

En “Una mentira que dice la verdad” aparece esta misiva, y las palabras que me dedica no es que me llenan sino que me inflan con orgullo (soy humano) pues informa que en el certamen mi novela “Días de ventisca, Noches de huracán” fue su preferida, así como una de las dos seleccionadas por el jurado Jorge Laforgue. Pero el tercero, Luis Harss, a quien Rulfo tilda de “araña peluda de las Pampas”, incumplió los deberes y al parecer nunca emitió fallo. Los organizadores decidieron, asunto extraño, declarar fallida la competencia, injustamente y por motivaciones económicas, según el maestro.

Pero hay más historia en el tapete. Publiqué la novela en Costa Rica un año después, creo, y al llegar a Honduras armó revuelo porque en una de sus páginas hago una broma a Roberto Sosa, amiguísimo mío desde los tiempos en que Andrés Morris nos sacó de la oscuridad crítica y nos dio autoestima literaria. Pero para la época Roberto era el dios de la poesía hondureña y lo rodeaba una claque de buenos y farsantes autores (entre los buenos estaba Roberto Castillo), quienes le llenaron la cabeza de carbón y lo hicieron detestarme. Nunca más fui el colega querido y respetado sino traidor. Y la broma consistió en que en mi libro hay un bar donde una prostituta tiene un potencial cliente a cada lado y por ende un muslo para todos dividido.

¡Horror!, sus cortesanos malandingos nos indispusieron y decidí censurar mi novela mientras Sosa viviera (por 50 años: obvia prueba de amistad), en respeto a su ofendida dignidad. Contaré esto en el prólogo de la edición limitada (debe contratarse ya) que lanzará Guaymuras este año.

Obvio que la contraportada copiará los elogios de Rulfo y que me causan felicidad. “Días de ventisca es (...) una sinfonía que encierra a toda la sociedad opulenta de nuestros países y a sus adláteres (aquí los llamamos lambiscones)”. “Es una de esas novelas que ‘cuentan una novedad’ (novela viene de novedad, no de nivola como afirmaba el difunto Unamuno); que nos traen algo nuevo”. En ella “pude apreciar, además de giros idiomáticos originales, una atmósfera particular (...) me llamó la atención lo bien estructurada y el valor testimonial (...) contra la corrupción política y social”... Miel de abejas para mi vanidad.