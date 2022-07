Renglones torcidos

Los mecanismos, los criterios y los protagonistas en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han generado ya bastante discurso en los últimos días. De cada rumor, de cada posibilidad y de cada acción en concreto hay reacciones a favor o en contra, dependiendo del lado en el que se esté. Considero que es normal que se levante toda esa suspicacia.

Primero porque conocemos nuestra historia y ya la mayoría de los hondureños queremos que eso no se repita nunca. Y segundo porque los puestos de ese calibre pueden ser puntos de partida de desarrollo o fracaso para los proyectos de nación.

Los espacios en prensa escrita, radio, televisión y redes sociales sirven de escaparate para que algunos políticos reflejen su malestar. Un ejemplo es lo que se ha vivido recientemente con la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha dejado muy poco contentos a diversos sectores de la población hondureña, quienes consideran que lo que está sucediendo con este proceso de selección es una repetición de lo que ha pasado antes en el país.

Con el solo hecho de que se den estos conflictos es una muestra de que se ha perdido por completo el sentido republicano del país. Hay que recordar que la esencia de los sistemas republicanos es la completa y verdadera separación de los poderes. No puede haber ningún tipo de injerencia del uno sobre el otro porque cuando por influencia del Baron de Montesquieu se adoptó en la política moderna este sistema fue en contraposición a la idea de conservar el poder en una institución o peor aún, en una sola persona.

Pero tal parece que aquí ya hemos recorrido demasiado camino como para volver a esos principios. Creo que es evidente la razón por la cual resultaría conveniente para cualquiera “tener la justicia a su favor”, que ya desde que se dice esa frase ha perdido completamente el sentido. Sobre todo, porque la justicia debería entenderse como equilibrio y debería acercarse lo más que se pueda a la verdad.

Honestamente quisiera decir lo contrario, porque me gusta conservar la esperanza, pero creo que no habrá un cambio significativo, y no me atrevería a afirmar categóricamente que se está dando, aunque sea un pequeño paso hacia adelante en los procesos de justicia en el país. Creo que es clave -me dirán que también imposible- que los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean lo más lejano posible a los partidos políticos.

Se dirá que ya existe una cultura política dentro del país, y en efecto, me parece que así lo es. Una cultura política que por su posición ha creado una cultura de ignorancia, de desinterés, de aversión hacia lo que se refiere a justicia. La forma de llevar estos procesos no genera más que apatía en la población. Y bueno, la consecuente pobreza y demás problemas sociales que asfixian a los más desprotegidos, y a los no tan desprotegidos.

Solo queda esperar que después de todo, el sol nos sonría en el futuro, y que a pesar de todas las contradicciones y situaciones adversas para una verdadera justicia, esta nos pueda acompañar en este valle de lágrimas. Es decir, que las personas que lleguen a integrar la CSJ, más allá de las formas, piensen siempre en los más desprotegidos, porque son los primeros en recibir los impactos sociales. ¿Se puede escribir recto en renglones torcidos?