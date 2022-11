Relaciones Honduras-EUA en perspectiva

Las actuales tensiones entre ambas naciones se suman a otras previas que han tensado los vínculos bilaterales. Durante la presidencia de Policarpo Bonilla (1895-1899), tales relaciones llegaron a ser “más que tirantes”, de acuerdo con la historiadora Laura Gálvez; la causa estribaba en la actitud del mandatario liberal de “Honduras para los hondureños”: él no se oponía a la presencia extranjera ni a su participación en la vida económica del país, pero estaba en contra de aquellos que abusaban del país anfitrión: su política se fundamentaba en que todo extranjero que recibiera concesiones estatales debía obligarse a acatar las leyes nacionales, mostrando respeto a las autoridades locales y centrales (Honduras and the United States, 1890-1903: The Rise of a Banana Republic, 1984, p. 4).

En 1906, al estallar la guerra entre Guatemala y El Salvador, Honduras apoyó a este; los presidentes de Estados Unidos, Theodore Roosevelt y México, Porfirio Díaz, intervinieron para poner fin al conflicto bélico, realizando las negociaciones a bordo del crucero Marblehead. Paulino Valladares consideró que a partir de esa fecha data la intervención estadounidense en Centroamérica, “de un modo sistemático y definitivo” (citado por Ramón Oquelí). En 1919, la pretensión del mandatario Francisco Bertrand de imponer como su sucesor a Nazario Soriano provocó la guerra civil; sus simpatías hacia Alemania y la colonia germana residente en Honduras contribuyeron a que la diplomacia estadounidense presionara para que interpusiera su renuncia.

Al dimitir, emitió declaración afirmando que “no pudiendo contrarrestar fuerzas en extremo superiores para un país débil, se retiraba mejor del poder, cediendo a la insólita pretensión de un poder extraño, al que no reconocía derecho alguno de intervención en los asuntos privativos de un pueblo dueño de sus destinos”. Bertrand había sido seleccionado como presidente provisional por el diplomático estadounidense Dawson, luego que Miguel R. Dávila renunciara a la presidencia tras las victorias militares de Manuel Bonilla en 1911.

En 1924 durante la guerra civil causada por el no reconocimiento oficial del triunfo electoral de Carías el año previo y la prolongación del gobierno de Rafael López Gutiérrez en el poder más allá del fin de su período presidencial, tropas estadounidenses estacionadas en San Lorenzo, desembarcaron, ocupando Tegucigalpa “sin solicitud ni autorización del Gobierno de la República, y en consecuencia, lo considera como un agravio a la soberanía e independencia del país”, conceptos incluidos en la carta protesta enviada por el canciller Rómulo E. Durón el 19 de marzo al ministro estadounidense en Honduras, Franklin Morales.

En 1954 Estados Unidos utilizó territorio patrio para entrenar a las fuerzas opositoras que derrocaron al presidente constitucional guatemalteco Jacobo Arbenz, lo que repetiría en la década de los novecientos ochentas utilizando a Honduras como plataforma para hostigar al régimen sandinista y al FMLN salvadoreño, en ambas ocasiones con la complicidad de autoridades nacionales.

El embajador Negroponte dirigió, en este caso, la coordinación de la ofensiva militar que estuvo a punto de involucrar directamente a Honduras en el conflicto bélico regional. La base militar de Palmerola ratifica la presencia permanente de efectivos estadounidenses en Honduras, permitiendo el régimen de Suazo Córdova el estacionamiento de tropas de ese país, de la Contra y salvadoreñas en la “década perdida”.