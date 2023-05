Regresividad o progresividad fiscal

La iniciativa del Poder Ejecutivo para la aprobación de reformas en el actual sistema tributario ha sido recibida, por parte de los sectores pudientes que tradicionalmente se han beneficiado de exenciones y dispensas en el pago de impuestos, con feroz resistencia clasista. Financian marchas, desinforman recurriendo, una vez más, al miedo y la falsedad. Se oponen a la equidad y a la pérdida de privilegios disfrutados durante décadas.

A esta ofensiva se suman políticos que aprovechan la coyuntura para autopresentarse como defensores de los desheredados, cuando su objetivo es concretar sus proyectos para retomar el poder. No es casual que las cúpulas de los partidos Nacional y Liberal dialogan para formar alianza de cara a los próximos comicios electorales.

Cifras brindadas por el Fosdeh, centro investigativo de bien ganada credibilidad por su capacidad de análisis y objetividad, a nivel nacional e internacional, ilustrarán al lector respecto a la dramática y totalmente injusta carga tributaria que recae sobre los compatriotas de menores ingresos. Consúltense los documentos: “Quién paga los impuestos en Honduras: aportes para la construcción de una nación más justa” (2011) y “Lineamientos para la construcción de un pacto fiscal en Honduras” (2015), entre otros.

El 2019, el ingreso per cápita de los hogares más ricos fue 22.17 veces más alto que el ingreso per cápita de los hogares más pobres. 7 de cada 10 compatriotas enfrentan diariamente cómo satisfacer sus necesidades básicas, viviendo en condiciones de pobreza (o extrema pobreza). En el 2020, el Estado dejó de percibir más de L 40,000 millones por concepto de exoneraciones y dispensas a las empresas, lo que equivale al 7% del PIB. Se calcula que el Estado regala L 1 por Impuesto sobre la Renta por cada 0.68 centavos que recauda. Solamente con el dinero que no paga el sector energético se podría financiar un año de la Secretaría de Educación o tres de la Secretaría de Salud.

Entre el 2014 y 2018, las dispensas fiscales al sector energético sumaron L 33.2 millones, pese a que de los más de 300 proyectos, apenas 24% se encuentran produciendo, absorbiendo solo 0.31% de la Población Económicamente Activa. El 90% de los beneficios (fiscales) se concentra en 6% de los inversionistas, beneficiando a sectores que no son los que más riqueza y empleo generan. Los privilegios fiscales afectan directamente los bolsillos de los más pobres e impiden al Estado cumplir con su función de promover, garantizar y proteger los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los jóvenes.

En conclusión, sostengo que la mayoría de hondureños (as) recibe un doble castigo producto de la vigente injusticia tributaria: de una parte con los programas de ajuste y austeridad de carácter selectivo “sugeridos” por el FMI y aplicados a rajatabla por nuestros gobiernos, por otra, con los impuestos indirectos al consumo en vez de gravar las ganancias de capital.