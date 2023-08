Refundación de la economía: utopía o distopía (3/3)

Con lo discutido en las dos primeras partes, hemos visualizado que la transformación, reestructuración o refundación de la economía es factible iniciarla en la medida en que los agentes fundamentales como los empresarios, trabajadores, instancias gubernamentales, sociedad civil y organizaciones sociales establezcan un “pacto social” con una visión compartida de lo que la nación necesita producir, consumir y comerciar.

En un legítimo juego ganar-ganar, para concretar utopías refundacionales tipo Adam Smith y David Ricardo. Los escépticos y ultraconservadores dirán que son tantos los cambios estructurales que deben concretarse en Honduras para tener un sistema promotor del crecimiento y desarrollo, que sencillamente lo consideran imposible, demagógico, ilusorio, “peligroso”, utópico y hasta “subversivo”. No obstante, lo “utópico” no debe ser desechado, la historia universal relata suficientes hechos para no perder la fe en los “imposibles”.

El “banco de memorias” registra ideas, proyectos, inventos catalogados como “locuras” y aventuras que, repentinamente, resultaron realidades que tampoco fueron el “final de la historia”.Quizás la mayoría de los compatriotas perciba totalmente imposible siquiera pensar en que Honduras llegue a tener un PIB per cápita equivalente al doble, triple o quíntuple del actual (US$2,500 anuales).

Mucho menos, que se logre una modernización económica que haga crecer el empleo del sector formal del 25% al 75% de la población económicamente activa con sólida generación de puestos de trabajo decente y a su vez, que sería absurdo pensar en una reducción de los altos niveles de pobreza y desigualdad en distribución del ingreso y de riqueza. Pensar en todos esos avances sencillamente se percibe como una utopía, demagogia y hasta “populismo”.

Entonces, dependerá de la determinación de los grupos gobernantes, de los liderazgos político-sociales, audacia en visión empresarial, el indispensable acompañamiento internacional y por supuesto, del grado de cohesión de las organizaciones sociales y de auténtica sociedad civil.

En el caso presente de nuestro país, no se logra refundar cuando se ejerce el gobierno haciendo lo mismo que hacían los gobiernos precedentes que simplemente administraban con ineficiencia las crisis sin abordar la raíz de los problemas estructurales y coyunturales.

Las políticas económicas tienen que ser integradoras y, sobre todo, responsablemente expansivas y anticíclicas. Debe abandonarse de una vez por todas la idea de que el crecimiento económico es la finalidad de todo. Repitámoslo por enésima vez: el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente para mejorar los niveles de desarrollo.

Se requiere del buen crecimiento económico, es decir: con tasas altas; sostenido; equilibrado entre ramas de actividad; sustentable con el ambiente y, sobre todo; incluyente. Para refundar Honduras no es indispensable cambiar la Constitución. Recordar la idea citada del maestro Torres Rivas en un fascículo anterior: “los gobiernos democráticos (como el actual) suelen tener un bajo apego al orden constitucional por el escaso desarrollo del sistema capitalista”.

Urge encarrilar un auténtico proceso de refundación agotando las etapas ya establecidas en el actual contrato social. En lugar de aferrarse a la idea de una Constituyente hoy, que despierta sospechas y que seguramente generaría perdidas políticas mañana (recordar casos Bolivia, Chile, ejemplos de suicidio político), es más viable ejecutar las transformaciones establecidas en la actual constitución en particular, los más de 40 artículos del Título sexto del Régimen Económico: Reforma Agraria; progresividad tributaria; libertad empresarial; Equidad; regulaciones antimonopólicas; gasto eficiente; fiscalización; endeudamiento responsable.

Cumplida esa fase, vendrán cambios más profundos. (“utopía” fue también pensar que agotaríamos el tema, entonces: necesitaremos adendum)