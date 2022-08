Reflexiones pandémicas

Una alusión a Melpómene -la musa de la tragedia- se coló en las líneas finales de la primera parte de estas reflexiones, dejando en evidencia que de sus hermanas (Clío y Talía) solo había mencionado la gracia, pero no sus circunstancias. Para los antiguos griegos, Clío era musa de la historia y Talía de la comedia, por cierto, ambas patrocinadoras de muchas de mis contribuciones a este espacio, muy necesarias en mi caso para saber sobrellevar los largos días de encierro y limitaciones que conllevaron nuestro enfrentamiento con el virus.

Es muy probable que las inspiraciones de todas las nueve musas acompañaron, según los gustos de cada quien, los hastíos, impaciencias y desazones de esta época en la que ninguno sabe cuándo empezará el último capítulo de la temporada. Precisamente, una de las grandes lecciones de la pandemia es que, a diferencia de una serie de televisión, la “producción” cuenta con “recursos suficientes” para alargar la “emoción” y un guión que luce interminable.

Hemos aprendido que no vale la pena postergar ese reencuentro o llamada telefónica con seres amados, pues no sabemos si habrá una próxima vez. El “carpe diem” del poeta romano Horacio, nunca fue más real y palpable. También hemos podido observar un interesante “experimento social”: con la relajación de las medidas restrictivas, la gente volvió a ejercer su libertad de reunión de forma desbocada, acudiendo masivamente y como “lemmings” a aglomeraciones que auguran una alta probabilidad de contagio e incertidumbre, especialmente si el sistema inmunológico no está preparado para batirse con la infección. Bien podría decirse que, al igual que el alcohol y algunos medicamentos, la libertad debe consumirse con moderación y de forma responsable, mucho más cuando se trata de la salud y la vida ya que no hay garantía de devolución.

Hay quienes se preguntan “¿por qué no invertí en producción de alcohol, mascarillas, guantes, pruebas clínicas, etc.?, antes de que medio mundo lo hiciera?”.

Ahora que todo se ve desapasionadamente, podemos valorar que las destilerías servían para algo más que embrutecer a la población y que, invertir en laboratorios e investigación científica, no debería ser acá un sueño utópico (un par de paisanos que emigraron y hoy contribuyen a buscar cura a esta y otras enfermedades lo demuestran).El vocabulario cotidiano se enriqueció con el uso de “nuevas” palabras y términos en este período: pediluvio, confinamiento, oxímetro, cerco epidemiológico, antígeno, amonio cuaternario, barbijo, prono, entre otras, a la vez que aprendimos a decir “la covid” y no “el covid”.

Yo, por mi parte, descubrí que contaba con una habilidad de la que algunos carecen totalmente: reconocer rostros detrás de las mascarillas. Aunque todavía me va mal con los nombres (me cuesta recordarlos, más si me encuentro a la gente fuera de un contexto usual), al menos sé que no tengo prosopagnosia (ceguera facial) y que Brad Pitt sí. Yo reconozco a la gente, pero él no. ¡Y lo sé gracias a la pandemia!.