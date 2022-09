Reflexiones pandémicas

Ha sido una experiencia de aprendizajes sin igual esta de vivir y sobrevivir la primera gran pandemia del nuevo milenio. Aunque todavía no acaba, ha dejado en evidencia de formas impensadas nuestros hábitos de interacción personal y las maneras en que enfrentamos el peligro y riesgos: muchos todavía saludamos con mascarilla, cautelosos y guardando las distancias de rigor, pero hay quienes se abrazan, restriegan y dan besos a diestra y siniestra, con tal desparpajo que pareciera que no estuvimos aislados y temiendo morir apenas hace dos años.

El retorno a la ansiada “normalidad” ha traído consigo una reacción generalizada de “me-da-igual” y estamos-hartos-de-todo- esto”, que se contradice con la búsqueda personal de esa cuarta y ulterior dosis de la vacuna antivírica (sí, esa misma que algunos acusaron de incorporar un chip o marcas apocalípticas).

Seguro se recuerdan aquellos primeros meses de incertidumbre, cuando no se sabía a ciencia cierta lo que la epidemia deparaba para la humanidad. Era casi imposible de diagnosticar a corto plazo y, si nos infectábamos gravemente, había garantía de muerte en solitario, con cajón sellado, velatorio y entierro de asistencia prohibida. Dos años y medio después, con pruebas rápidas, inmunización y una virulencia reducida, la mente quiere olvidar y lo hace sin cuartel, a juzgar por las aglomeraciones que se aprecian día a día, sin precauciones de ningún tipo.

Las diosas Higia y Panacea, hijas de Asclepio (el padre de la medicina y las artes sanitarias de la Grecia clásica), ambas encargadas con otros hermanos del tratamiento sanitario, se las habrían visto “de palitos” para garantizar la higiene y la cura de los achaques de tanto irresponsable, si la fatalidad de la enfermedad no hubiera mostrado su inclemencia.

Mientras esperamos confiados en que lo peor ya ha pasado, queda pendiente hacer un balance colectivo y personal de esta época excepcional.

No hubo nación, por poderosa o débil que esta fuera, que haya pasado indemne por esta prueba: sus sistemas de salud, probidad y economías fueron desafiados y debieron afrontar sus fortalezas y falencias.

No hubo vecindario ni familia que no debiera hacer acopio de solidaridad, empatía y generosidad, todas indispensables para sobrellevar el aislamiento, carencias y ausencias, temporales o definitivas.

No hubo persona que no tuviera miedo o consciencia de su vulnerabilidad y que no escudriñara dentro de sí o en lo sobrenatural, la energía o entereza necesarias para plantar cara a esta gran amenaza vital. Habrá quien haya afianzado, recuperado o dañado relaciones, pero nadie quedó indemne o sin ser cambiado en su interacción con otros.

En algún momento, al inicio de esta pandemia y cuando era más lo que se ignoraba de ella, revisé historia y testimonios de lo ocurrido en 1918 con la llamada “gripe española”: los últimos casos fatales de aquella influenza datan de 1921 (cuarto año). Dicho en pocas palabras, todavía faltan días para reflexionar y líneas por compartir.