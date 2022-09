Recompónganse

Siempre es placer sublime escuchar las notas de nuestro himno nacional. Mas si se esta afuera. Una fuente de energía o de mucho dolor o las dos juntas. Escuchar su entonación este 15 de septiembre por Cesia Sanz fue maravilloso. Voz bien educada con la que ha dejado en alto el nombre de nuestra Honduras. Aplicando las cualidades fundamentales de su voz, en adición, con su capacidad conocida para moverse ágilmente entre soprano, mezzo soprano y contralto, eligió hacerlo en el primero, en forma impecable que no amerita cuestionamientos. Pudo parecernos algo diferente, por estar acostumbrados como estamos, a interpretarlo y a escucharlo en voces más bajas, las de la población que no tenemos educada la voz para el canto, o la espectacular y cuya interpretación del himno nacional, nos ha sido tan familiar, la de Moisés Canelo, también orgullo nacional. Pero como nos han vuelto tan suspicaces, alguien que no repare en lo anterior, puede temer que también se esta pretendiendo cambiar el himno nacional. Esta bien el uso del color turquesa en la bandera, el establecido en el acuerdo que la legalizo. Además, parece que empiezan a rectificar el craso error de intentar posicionar una distorsión del escudo mas bello del mundo, el nuestro. Aunque aún sin su colorido propio, se han recuperado las formas en el usado por Casa Presidencial. Lo que si estuvo fuera de lugar fue el ingreso de la turba que encabezara el presidente Zelaya. Tal cuando en desacato a la ley, invadió la Fuerza Aérea para hurtar las ya llenas cuartas urnas. El mismo caos que caracterizo su propia toma de posesión y la de su esposa. El desfile era de estudiantes, ¿por qué dar paso al desorden? ¿De dónde ha sacado que la grosería y la vulgaridad son propias del pueblo hondureño? La hondureñidad es culta e inteligente, aún la analfabeta. Esos malos modales no se los enseñó su mamá. Los gobernantes deben elevar a la ciudadanía, no postrarla, para aprovecharse más de ella. Que mal actúa expresidente Zelaya. Recompóngase.