Hace años, utilicé este título para referirme a la pregunta que el pueblo se hacía frente a la incertidumbre que se cernía por una falta de definición del rumbo que llevaba nuestro país.

La pregunta no perdió vigencia en los últimos dieciséis años (digo 16, no solo los 12 de JOH) porque don Melito también tiene su cuota de responsabilidad en cuanto a no haber podido conducir, en su período, el país hacia un puerto donde hubiese sido notorio algún grado de desarrollo humano.

Los hondureños seguimos preguntándonos ¿para dónde vamos (Quo vadis)?, mejor dicho ¿adónde nos llevan?

Es obligatorio sentar algunas premisas que nos ayuden a exponer brevemente esta reflexión: el pueblo en general batió palmas con la terminación de un régimen oprobioso que condujo al país a los niveles más vergonzosos de atraso y desprestigio.

El pueblo se volcó a las urnas con gran incertidumbre porque los candidatos en contienda no ofrecían una imagen clara de ser capaces de sacar al país de la calamidad generalizada, pero de lo que sí estaba seguro es que no le otorgaría al partido saliente ese margen de respaldo electoral como para asegurarse cuatro años más en el poder.

En un acto sin precedentes, una alianza logró alcanzar una mayoría relativa que le permitió elevar a doña Xiomara Castro a la presidencia; pero no lo suficiente para alcanzar el poder hegemónico en el Congreso.

Esta circunstancia provocó un hálito de esperanzas en el pueblo, por primera vez se esperaba contar con un Congreso Nacional independiente dispuesto a trabajar con el Ejecutivo en generar una legislación desarrollista, pero, al mismo tiempo, representar un contrapeso para no acuerpar propuestas díscolas, impopulares o antidemocráticas. Lamentablemente, los vientos que soplan no presagian nada favorable para la estabilidad política y el desarrollo económico.

Desde su alumbramiento, la Junta Directiva, terca, aferrada a no encontrar una salida legal y honrosa para legitimar su nombramiento pues ni siquiera su juramentación se dio como lo establece la Constitución de la República.

No existe hondureño bien nacido y cuerdo que no desee el mayor de los éxitos a la señora presidenta, tal vez no a su partido, pues este solo tumbos está dando más a siniestra que a diestra, convirtiéndose en el peor obstáculo que tiene la presidenta. Paradójicamente, sus principales figuras políticas que son pocos, pero vociferantes con una gran “tapacidad” para confundir a la gente.

Declaraciones como los de aquel que dijimos orgullosamente proclamándose coordinador de la alianza latinoamericana antiimperialista, contrarrestan los esfuerzos de la gobernante por fortalecer los vínculos con el principal socio comercial y político.

Una terquedad patológica por dar al traste con el sistema de gobierno republicano, representativo y democrático sustituyéndolo por el sueño de asambleas populares. Emulación de cuerpos represivos venezolanos y nicaragüenses con los famosos colectivos y motorizados nos hacen preguntarnos con mucha preocupación: QUOVADIS, HONDURAS.