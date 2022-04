Que se nos pasa el arroz

En concurridas páginas nutricionales dicen que el arroz y los frijoles cocidos no engordan. En prisión les llaman “arena y grava”; muchas familias los consumen porque es lo que hay; ciertas personas los desdeñan porque les parecen signos de pobreza; otros disfrutan de esa combinación blanquinegra. Como sea, las circunstancias hacen peligrar este plato infaltable en nuestras mesas.

Desde hace unos meses nos advirtieron que los ciclos lluviosos -alterados por el cambio climático- y la pobreza ancestral de nuestros productores, que carecen de sistema mínimos de riego y dependen de la naturaleza, fatigarían las cosechas, y el hambre pasaría de la amenaza constante a la realidad agobiante.

Para remediarlo un poco, el gobierno autorizó una transfusión al agonizante Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), de casi mil millones de lempiras -en realidad son 998 millones- para apoyar a organizaciones y pequeños productores de granos básicos en las temporadas que llaman de primera y de postrera.

El invierno no es en mayo, aunque la gente llama así a la temporada lluviosa que va hasta octubre con tempestades y huracanes, pausada por la canícula de agosto; y que desde tiempos inmemoriales marca el ritmo de las cosechas, por eso los productores buscan desesperados el billete que les permita sobrevivir un año más.

A la adversidad climática y a las estrecheces económicas se agrega imparable el incremento de los insumos para la producción: semillas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, abonos granulares y foliares, todo está por las nubes, y tratándose de importaciones la desesperanza crece.

Tampoco es que ese dinero de Banadesa va a fluir indiscriminado, porque son varios requisitos legales que muchos no pueden cumplir para obtener un préstamo; algunos orillados por la misma crisis no tienen en propiedad un terreno, una casa o un tractor para dejarlo en garantía.

Y aunque la Comisión Nacional de Bancos liberó a miles de hondureños de ese patíbulo de la Central de Riesgos, todavía muchas pequeñas empresas y productores están en la lista negra, que les impide el acceso a financiación, y el círculo de pobreza se perpetúa y fortalece.

Es urgente juntar ideas y estrategias que permitan a los productores mejores condiciones crediticias -desde las garantías hasta los intereses bancarios- sin inquietar el sistema financiero; para asegurarnos el abastecimiento de arroz, frijoles, maíz, frutas y vegetales; y tanto, que alcance en solidaridad para los que menos tienen.

Cuando una muchacha llega a cierta edad sin hijos ni matrimonio, la conminan con un prejuiciado: “que no se te pase el arroz”. La expresión también sirve para recetar el punto de cocción de este fabuloso cereal -que no quede duro ni pastoso- y es la misma recomendación para resolver este cíclico y viejo problema. Que no se nos pase. Ya se sabe, por una taza de arroz, dos de agua.