Que se corte la suprema injusticia

Desde que escogieron a la actual Corte Suprema de Justicia -por la forma y por los nombres- sospechábamos, temíamos que la aplicación de la ley tendría privilegios y acomodos, por eso no sorprende que, sobre las extradiciones pendientes, por ejemplo, confundieran con que eran 16, luego que 32, y parece que al final ¡son 85!

Las temidas solicitudes vienen de varios países, pero incomodan más las de Estados Unidos. Con la delicadeza del tema y la obligada discreción, los magistrados pretextan para escondernos información, o por lo menos, para reservarse datos, diligencias, que al publicarlas no estropearían las investigaciones, y más bien, demostrarían algún nivel de transparencia.

El procedimiento fluye, más o menos, así: un juez estadounidense pide la extradición a través de su Corte Suprema, y esta lo pasa al Departamento de Estado; desde allí se envía a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo remite a la CSJ, donde se escoge un juez, y este ordena a la Policía la captura del indiciado, ¿adivinan dónde se ralentiza la acción?

Esas solicitudes estadounidenses pasaban silenciosas y adormecidas hasta que una filtración a la prensa, o una inevitable captura, por la presión externa, lograba el escándalo del momento, y así nos enterábamos los hondureños de los -hasta entonces- desconocidos involucrados en el tráfico de drogas y posesión de armas.

Hasta ahora hay cuatro hondureños en la angustiante sala de espera de la extradición, incluidos -como sabemos- el expresidente Juan Orlando Hernández y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, casos emblemáticos que eran imposibles de ocultar y, además, ocurrieron en la nueva administración del país.

Los diputados que integran el nuevo Congreso Nacional revolvieron el gallinero; pidieron a la CSJ datos sobre el cumplimiento de tratados y convenciones que rigen la extradición; se sorprendieron con lo hallado, y eso que solo les facilitaron número de solicitudes, fechas y por dónde va el asunto; no han sabido, no quieren saber, los nombres de los acusados.

La nuevos directores de la Policía Nacional, decididos a entrarle a todo, están esperando las prescripciones de los jueces designados para ejecutar las capturas de los pedidos en extradición; entre otros descubrimientos sorprendentes de este tiempo resalta que hay al menos 26 personas con órdenes de aprehensión.

¿Qué pasaba antes? No se sabe, no sabemos. Algunos de los extraditables no se conocían nunca, o sus capturas iban lentas, contenidas; a otros solicitados no se les encontraba por ninguna parte... bueno, la autoridad no los localizaba, aunque ellos se movieran por muchos sitios como si nada.

En tiempos de lucha contra la corrupción y la criminalidad, muchos exigen cambiar de inmediato a estos magistrados, piden que se corte la suprema injusticia; porque si no -ya resignados- tendremos que aguantarlos hasta enero de 2023.