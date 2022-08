De acuerdo con un viejo relato, cuando un campesino visitó al sabio del pueblo para contarle que el buey con el que araba el campo había muerto, y preguntarle si estaba de acuerdo en que su desgracia era lo peor que podía ocurrirle, la respuesta del legendario anciano fue un “puede que sí o puede que no”. El labriego desairado le contó a sus amigos lo sucedido y les aseguró que el viejo consejero estaba loco.

Poco después el campesino obtuvo gratuitamente un caballo para sustituir al animal muerto, y visitó nuevamente al sabio para preguntarle si aquello era lo mejor que podía haberle sucedido; pero el anciano volvió a responderle con un “puede que sí o puede que no”. Esta vez el agricultor estuvo completamente seguro que el sabio estaba rematadamente loco.

Más adelante el hijo del trabajador rural montó en el caballo mencionado, pero con tan mala suerte que se cayó y fracturó una pierna y un brazo. El padre del muchacho visitó por tercera vez al centenario sabio, y le planteó que en esta ocasión debía admitir que su calamidad era de las peores; pero nuevamente el consultado respondió con un “puede que sí o puede que no”.

Pocas semanas después, representantes del ejército llegaron al pueblo para reclutar a toda la gente apta para luchar en la guerra en la que muchos combatientes estaban muriendo; pero al único que no se llevaron fue al joven recién accidentado, por lo cual su papá se hizo presente ante el viejo sabio, pidiéndole aceptar que la suerte de su hijo era lo mejor que podía pasarle. La moraleja de la anterior historia consiste en que no podemos anticipar con certeza lo que nos depara el futuro, por mucho que nos esforcemos. Cuando más, podemos auxiliarnos de la ciencia de la planificación para formular unos cuantos escenarios (base, optimista y pesimista), lo cual nos ayuda a preparar un determinado conjunto de respuestas. Pero esta ciencia prospectiva no es tan eficaz, ya que cada escenario inevitablemente está supeditado a múltiples acontecimientos y circunstancias fuera de nuestro control.

Así, ante hechos afortunados o adversos, lo mejor es recordar que debemos afrontarlos con un “puede que sí o puede que no”