Perfecto, solo Dios. Pero es cierto que toda actividad humana es perfectible, más que por imperfecta natural, es que por lo general puede mejorarse hasta perfeccionarse. Galimatías sin confusión. Paradoja que puede ser utilizada para descalificar hechos que propenden al bien común, los que afectan a unos pocos que perjudican a unos muchos y muchos: todo un pueblo. ¿Como estaríamos sin el accionar de este CNA, de la ASJ y de la UFERCO-Luis Javier Santos? Estaríamos peor. No, no lo estamos tanto. A pesar de algunos de nuestros dirigentes, pasados y actuales, Honduras avanza y cada día son más los compatriotas que allende nuestras fronteras, y a su interior, levantan la autoestima de la hondureñidad. “Nos hacen sentir orgullosamente catrachos”. Porque Honduras es maravillosa y con esa condición nacemos todas y todos en esta tierra. Que unos se extravíen en la carretera, es otro asunto. Pero volviendo a conjeturar por el presente y el futuro de Honduras: sin la actividad de las organizaciones referidas, sus señalamientos constantes a la corrupción y sus autores, la impunidad seria total. Si ya no solo la promovida por las omisiones de órganos jurisdiccionales, sino también la social, por el desconocimiento de la población. A veces la condena social resulta más efectiva en disuadir la comisión de los delitos. El reciente informe presentado por el CNA sobre la actividad del Congreso Nacional en funciones, ha logrado la atención de la ciudadanía. Ese es aspecto positivo. Pero la valoración cuantitativa de la función legislativa reduce a una mínima expresión este quehacer fundamental para la vida de la Nación. Ojalá que al destacar la variable de número de anteproyectos presentados, no incentive la introducción de unos disparatados, para ser parte de estadísticas, que no comprenden todas las obligaciones de los mandatarios del pueblo. Pero a los entes que rotulan la corrupción en el servicio público, hay que protegerlas, aunque dirigidas por humanos, puedan alguna vez, equivocarse.