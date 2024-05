Promoción de la lectura en casa

La lectura en la primera infancia debe ser una actividad inducida, ningún niño o muy pocos se acercarán a la lectura de manera espontánea. Lo ideal es que sea un asedio, no basta con atacar desde un solo frente. Y aunque en un mundo ideal no debería ser tan difícil, los ambientes que rodean a la infancia hondureña son hostiles para la promoción de la lectura, por lo que los esfuerzos deben ser mayúsculos.Hoy me ocuparé de la casa, que es uno de los dos frentes de ataque de promoción de la lectura más importantes.

Diré lo que se dice siempre que a un docente o a un escritor se le pregunta sobre el tema: dé el ejemplo. Pero en serio, haga patente el cariño que le tiene a su niño o niña, y aunque a usted no le guste, póngase a leer, probablemente le estará cambiando la vida. Hasta usted saldrá ganando. A pesar de que no es indispensable, en esta estrategia sería muy importante que lo hiciera con un libro en físico, para que se sepa que está leyendo y no escroleando alguna red social. La evidencia es importante.

La segunda estrategia para promover la lectura en casa con los más pequeños es que usted les lea. Cree la típica escena antes de dormir o en cualquier otro momento, se puede aprovechar para que lo último que escuche su infante en el día no sea una voz de la televisión o la tablet, sino la suya. Actualmente hay muchas historias en internet que pueden ser leídas a los más pequeños.

En la tercera estrategia es necesario que tenga libros en la casa, libros según la edad de sus hijos o hijas, considero que es necesario que estén “regados” por toda la casa. Es imperativo que se los encuentren a cada momento.Yo sé que el libro es caro casi siempre, pero hágalo en la medida de sus posibilidades. Vuélvase también un buscador de libros, hay excelentes opciones en los puestos de libros usados. Solamente hay que comenzar a conocer el rubro.

Lo siguiente le podrá parecer hasta un poco entrometido, pero debo decirlo: mejore sus conversaciones. Los menores no estarán interesados en una buena lectura ni en la cultura si no escuchan pensamientos elevados de su voz.

Prive en la medida de lo posible a sus niños de la vulgaridad, del chisme, de la queja, de la ofensa y de otras formas del discurso que son poco constructivas.Lo mismo aplica para lo que se consume en la televisión, el cine y las redes sociales. Por supuesto, no estoy proponiendo que se miren nada más documentales en el hogar, pero sí de cuando en cuando se puede hacer. Hay un tiempo para todo.

Recuerde que la promoción de la lectura no es una tarea exclusiva de la escuela u otras fuerzas sociales que buscan ese objetivo. Como otras buenas costumbres o hábitos, este comienza en el hogar.Los niños y las niñas apenas están comenzando a enfrentarse al mundo, no los deje solos en ese camino.

Si usted desea un niño, una niña con buen aprovechamiento y crecimiento intelectual, genérele un buen ambiente para que así lo sea. Y eso requerirá de un esfuerzo de su parte, no le pida sin antes darle, usted sabe que nada en la vida funciona de esa manera posiblemente.

Por último, debo decirle que no se trata solamente de mejores profesionales en el futuro, esto se trata de mejores seres humanos, de ciudadanos responsables, de mejores tomadores de decisión, de agentes de cambio y de una convivencia mejor para todos.