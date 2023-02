Previsibles predicciones para un 2023 confuso (2/2)

Solamente existen cuatro poderes en el mundo. La crisis de Ucrania, que ha vuelto a abrir un nuevo periodo de guerra fría, ha puesto sobre la mesa que solamente hay cuatro poderes determinantes: Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Rusia y China. El resto de los actores internacionales juegan en ligas menores y aunque otros asoman la cabeza, como la India, todavía su liderazgo no es determinante y siguen siendo actores secundarios.9. El neoliberalismo quedó en entredicho durante la pandemia del covid-19.

La larga crisis de la pandemia puso en entredicho el neoliberalismo, al revitalizar el papel de los Estados en la resolución de la misma y en el desarrollo de un plan anticrisis con las vacunas que se mostró efectivo, razonablemente eficaz y a unos costes que, sin la acción de la administraciones, hubiera sido imposible desarrollar. Los países sin Estado o muy precarios, donde el mercado impera, como África y algunos de América Latina, fracasaron en su lucha contra el covid-19, demostrando las falacias del discurso neoliberal en tiempos de tormenta.10.

La Unión Europea (UE) y la OTAN salen revitalizadas tras la crisis de Ucrania. Aunque enterradas por algunos de sus detractores, ambas instituciones se han mostrado como absolutamente necesarias para hacer frente a la guerra de Ucrania. Si no existiera el artículo quinto del Tratado de Washington, que blinda con defensa mutua a todos los socios de la OTAN, ¿quién hubiera detenido a Rusia frente a un ataque a los países bálticos o Polonia? Nadie, absolutamente nadie. En lo que respecta a la UE, ¿por qué es tan denostada si hay más de una docena de países que quieren integrarse en la misma y cada día que pasa la lista avanza?

11. Estados Unidos ya ha ganado la guerra de Ucrania. Sin haber puesto un soldado sobre el terreno y sin tener que haber soportado la avalancha de refugiados que padece Europa, Estados Unidos ha pasado a liderar el mundo libre, con la OTAN al frente, gana prestigio en la escena internacional frente a Rusia y su economía sigue apareciendo boyante y en alza frente a un mundo en descomposición y crisis. Su liderazgo en la escena global quedó casi en una posición hegemónica en el planeta, mientras que China, tras su fracaso en la estrategia frente al covid-19 y una crisis económica que ya asoma ad portas, esconde el rabo y espera tiempos mejores.

12. India, emergente y en competencia con China en Asia. Pese a que nadie muestra sus éxitos en muchos ámbitos y a veces se desdeña su papel como potencia, India aparece ahora como el gran gigante asiático, creciendo a un 7% anual. 13. La democracia ya no está de moda, avanza el autoritarismo. Los casos de Venezuela, Turquía, Bielorrusia, Siria, Egipto, Irán, Cuba, Nicaragua y la misma Rusia muestran a la claras que la democracia ya no está de moda y que incluso el mundo libre se ha acostumbrado a vivir con regímenes no democráticos e incluso a hacer negocios con los mismos y tratarlos como socios de igual a igual sin exigirles cambios y que respeten los derechos humanos.

Movilizan más los negocios, e incluso buscar cierta coexistencia pacífica con estos países en aras de una falsa seguridad, que la demanda de libertades y derechos fundamentales para sus sufridos súbditos.14. La tensión permanente seguirá en Asia y Taiwán, en el punto de mira. Taiwán seguirá en el epicentro de la inestabilidad e inseguridad en el continente asiático y siendo el punto de fricción entre los Estados Unidos y el gigante asiático, pero la duda que asalta es si, llegado el caso y China invade la isla, ¿harían algo los norteamericanos por defender a la misma o, simplemente, serían simples espectadores como han hecho en Ucrania?