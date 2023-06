Presos de un discurso

Desde que sucedieron los terribles acontecimientos de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social que dejó casi una cincuentena de muertas han pasado varios días y ya ha corrido mucha tinta. Las conversaciones se han centrado, entre otras cosas, en encontrar los culpables, no concretos, sino más bien estructurales; como es usual el hecho no ha quedado al margen de la obsesión política de los funcionarios públicos y, como suele suceder, las víctimas, que son la verdadera historia, han quedado opacadas.

En otras ocasiones ha sido el morbo el protagonista, porque muchas personas solo quieren saciar su gatuna curiosidad conociendo los detalles más menudos, como si de una telenovela se tratara. Se ha rememorado lo acontecido en años y administraciones anteriores en las cárceles de Honduras, repitiendo siempre que no se tiene control. Lo mismo y lo que ya sabemos todos.

Desde la administración central se han tomado decisiones que han encendido más el debate público, y como siempre hay quienes sufrieron con el rumbo que se le dio a la Secretaría de Seguridad y a la Comisión Interventora de los Centros Penales de Honduras. Otros, en cambio, han celebrado y hecho muchísima leña del árbol caído.

Además de lo terrible de los acontecimientos, lo que me preocupa es que todas las palabras que van y que vienen no forman parte de un discurso analítico, son palabras dichas desde la ideología, desde la ignorancia, desde el rencor y, en algunos casos, desde el dolor. Percibo que ha habido muy poca orientación sobre lo que significó lo sucedido en la cárcel de Támara. No se dice más que lo obvio, pero realmente creo que nadie tiene una idea clara sobre cómo se pueda remediar lo que se vive en las diferentes cárceles de nuestro país.

En primer lugar, es un acontecimiento que tiene características de noticia internacional, lo sucedido fue muy grave. Además de la pérdida irreparable de más de cuarenta vidas, es un síntoma ya no del mal manejo y la improvisación en el sistema carcelario y en temas de seguridad, sino que es un termómetro creo que bastante preciso de lo que estamos viviendo en Honduras. Esta violencia tan cruda es una dolorosa manera de recordarnos donde estamos parados.

La onda expansiva de esta matanza pareciera que solamente está poniendo de relieve el manejo del sistema penitenciario, pero lo que en verdad está en cuestión es todo el sistema de seguridad, y aun más allá el sistema público de educación, de salud, político; otros temas como el acceso al trabajo, a la vivienda y el costo de la vida. Incluso se podría hablar de la escala de valores de las familias en Honduras. Lo que pasó es solamente la fiebre, alerta de la verdadera enfermedad que padecemos.

Hay que pensar cuál es la plataforma o estructura social que está permitiendo y provocando que se den cosas como esta. Como dije una vez hace muchos años en este mismo espacio, la construcción de megacárceles era solo la evidencia del fracaso, hoy esta serie de acontecimientos lo es también.

Quisiera que las cosas mejoraran y fueran distintas con los cambios propuestos y las escasas ideas que surgen por un lado y por el otro, pero creo que no será así, no hay una sola acción que nos haga tener un poco de esperanza, todas, desde mi punto de vista son estériles, hechas probablemente para no sentir que estamos de brazos cruzados.