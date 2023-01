Preguntas inocentes

Tal vez ciertas preguntas de algunas personas sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a unas personas les pueden parecer inocentes o ingenuas, a otras en cambio, les pueden parecer lógicas, pero a mí definitivamente la pregunta, “¿por qué los partidos políticos se tienen que ‘repartir’ como piñata las personas clave de la justicia hondureña?”, me parece cuando menos una vergüenza y no puedo evitar una especie de náusea.

Ahora, si esa pregunta la revisto de un espíritu filosófico, las posibles respuestas además de vergonzosas son muy dolorosas y absurdas. Me di cuenta del absurdo de la situación mientras leía y escuchaba noticias al respecto. En un mundo ideal, lógicamente, esto no debería pasar, y en réplica a esa apelación utópica se dirá que el mundo no es perfecto y que en los asuntos de política la vida no es ideal. De inmediato nuestra necesidad de no parecer demasiado soñadores o ingenuos nos obligará a decir que es cierto. Hasta nos sentimos tontos por esperar más de esta vida.

¿Debería ser lo esperado que los partidos políticos se “repartan” a los máximos ejecutores de justicia en el país? No, no debería serlo, sobre todo teniendo en cuenta lo cuestionadas que son las conductas de los partidos, pero la perversión del sistema nos hará decir que quiénes somos para esperar que suceda lo ideal.

Lastimosamente, la constancia de los hechos nos lleva a acostumbrarnos a ellos y llamarlos normales. Así que el sistema lleva a pensar que no repartirse la Corte Suprema de Justicia es hasta ridículo. Lo peor es que para pasar de la creencia de que eso es lo normal a la creencia de que es lo natural solamente hay un pequeño paso. Y yo sé que la clase política, sin ningún fundamento lógico, piensa de esa manera. Hasta se habla de que es justo que tal o cual partido tenga cuatro o cinco magistrados. ¿No se dan cuenta del nivel de delirio normalizado al que hemos llegado cuando se habla en esos términos?

Cuando se habla de la naturaleza de las cosas se entiende que indefectiblemente son así. No se admiten cuestionamientos y nada se puede hacer por cambiarlos, porque se trata de la esencia de las ideas. Pero no, la elección de los magistrados, más allá de las formas, leyes y tradiciones, no es naturalmente así. Sería un absurdo, porque la naturaleza no se vicia.

Lo que puede estar viciado son las circunstancias o el contexto, como en este caso.Y claro, los políticos son unos enormes líderes de opinión, entonces, esas ideas del todo erróneas son generalizadas, y se repiten por aquí y por allá, sin el menor reparo. Hasta creen que saben de política cuando hacen eco de ciertos delirios implantados como normales. Diría yo que se aprendieron las reglas del juego de la politiquería, en todo caso.

No seré el primero en decirle, estimado lector, que a pesar de todos los esfuerzos de las distintas fuerzas civiles por procurar una mejor elección de la Corte Suprema de Justicia, todo estaba destinado desde el principio a echarse a perder en el frívolo Congreso Nacional. Pido disculpas si parezco demasiado pesimista.

Yo, mientras tanto, seguiré haciéndome mis preguntas, a veces absurdas, a veces filosóficas, pero estoy seguro de que a los ojos de los políticos hondureños (o del mundo en general) no se trata más que de preguntas inocentes.