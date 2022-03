Nunca es tarde, menos cuando solo transcurren dos meses de los 48 que tendrán para realizar las expectativas, o una parte, las realizables. Lo que aún permanece bajo nebulosa o polvareda es la ruta que seguirán para hacerlo. Se duda que el lamento constante de la falta de recursos financieros haga parte de la estrategia y es que no se cree que sea medio para justificar incompetencia para el puesto, no en quienes demostraron efectividad en el desempeño anterior de otros cargos. No se termina de celebrar a todos los jóvenes titulares de importantes instituciones y secretarías de gobierno: resulta sospechoso si es por improvisación, la que se percibe en otras áreas y que al final se espera sea solo eso, percepción, y una falsa, o si es porque la presidenta Castro, el presidente Zelaya y el secretario privado y jefe de gabinete, Zelaya Castro, están convencidos de que son los ciudadanos idóneos para el desempeño de esas posiciones. Pero que así sea. La presencia de la primera mujer presidenta de la Republica en actos protocolarios de organizaciones de mujeres y con sus declaraciones que alientan las conquistas de género, hay que tomarlas como la incidencia presidencial en lo que es un preámbulo al empoderamiento real de la mujer. No se puede considerar que al final, después de 66 años de que se logró el derecho al voto para la mujer hondureña y el sacrificio de tantas mujeres hicieran posible su acceso a la primera magistratura, resulte con que tal empoderamiento sea una quimera más. Porque, aunque los caballeros de su entorno crean que fueron ellos quienes la hicieron presidenta, y que a ellos se debe, no hay tales. Si no fuera por las organizaciones de mujeres y las que entregaron su vida a velar por el futuro de nuestras niñas, no tendríamos mujer presidenta. Quizás también sea por la polvareda que aún no se asienta, el que no sepamos de esas organizaciones por la mujer, exigiendo paridad en el gobierno. Raro y penoso. Que pronto se sacuda esa polvareda