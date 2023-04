¿Y las políticas de empleo y del mercado de trabajo?

A raíz del debate que se ha dado en Honduras sobre el empleo por hora, se puede y se debe ver el contexto de la situación del empleo. El tema tiene múltiples dimensiones; no es solamente un tema legal, es sustancialmente un problema económico y social que obviamente tiene sus expresiones jurídicas y, en consecuencia, políticas. En realidad, los problemas del empleo o del mercado de trabajo no se resuelven con ninguna de las dos posiciones en disputa; no se resuelve con la derogación de la Ley del Empleo por Hora ni mucho menos volviendo a aprobar una norma que desafortunadamente se prestó para aumentar la precarización del empleo. Veamos el panorama lo más completo posible.

En primer lugar, el principal problema ocupacional en Honduras es el subempleo, sobre todo el invisible, que consiste en el ingreso insuficiente como resultado de inserción laboral en condiciones de baja productividad que se dan con mayor frecuencia en los segmentos informales o tradicionales de la economía. La Población Económicamente Activa (PEA) se estima en aproximadamente unos 4.2 millones de personas, de estos, por lo menos 1.5 millones están en subempleo invisible. Podría decirse que en países como Honduras no existe solamente el sector formal o moderno de la economía, también están los sectores informales, tradicionales o no modernos. En otras palabras, coexisten varios mercados de trabajo, al menos hay cuatro: sector moderno urbano, sector informal urbano, sector rural moderno y sector rural tradicional. En términos aproximados, los sectores informales urbanos y rurales tradicionales representan el 70% de los ocupados en la PEA, lo que refleja una economía capitalista con profundos rezagos.

En segunda instancia, los derechos laborales son propios y prácticamente exclusivos de los sectores modernos (urbanos y rurales), pero no superan más del 30% de la PEA y van en descenso. En otras palabras, la precarización del trabajo en Honduras y los subsecuentes problemas de empleo están estrechamente relacionados con el estancamiento de los sectores modernos o formales de la economía. El subdesarrollo del país, el insuficiente crecimiento del PIB, la articulación desventajosa con la economía mundial, la pobre institucionalidad (a todo nivel público y privado), la mediocridad y parasitismo del sistema político, la ausencia de un proyecto nacional o de visión compartida de país, y otros tantos factores histórico-estructurales, han ido llevando a la nación a que el sector formal sea cada vez más reducido. Poca creación de nuevas empresas estructuradas, bastante natalidad de mipymes, pero mucha mortalidad de las mismas, con sus efectos en el empleo y algo crucial: ausencia de políticas públicas que estimulen la economía y a las inversiones. En cifras redondas, cada año 100 mil nuevos aspirantes a trabajar buscan empleo, pero solo encontrarán unos 30 mil en los sectores formales, otra parte se rebuscará con autoempleo o empleos inestables en los sectores no modernos o informales. Resultado: aumento de las personas con problemas de empleo, un 7% de desempleo abierto (300 mil personas), subempleo visible (pocas horas de trabajo) unos 800 mil, y 1.5 millones en situación de subempleo invisible con ingresos menores al salario mínimo.

Ojalá se haya entendido el mensaje. Más allá de la simple discusión del empleo por hora, se requiere de verdaderas políticas para estimular el mercado de trabajo; con el mismo estatus y relevancia de las políticas fiscales y monetarias.