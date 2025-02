Política Limpia, ¿o una limpieza para políticos?

En Honduras, la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a Candidatos y Partidos Políticos, conocida también como Unidad de Política Limpia, aunque su nombre sugiere “limpieza”, se ha convertido en un espejismo, en una entidad que, en teoría, debería ser el baluarte de la transparencia y la ética en el ámbito político, pero que, en la práctica, es objeto de burla y manipulación por parte de quienes aspiran a gobernar este país. Los precandidatos a elecciones, lejos de verla como un mecanismo de control y rendición de cuentas, la ven como una traba inconveniente, un obstáculo que se puede ignorar o evadir sin consecuencias. Y, mientras tanto, el pueblo hondureño, cansado de tanto ratero, sigue preguntándose: ¿de dónde sale el dinero que financia estas campañas millonarias?

Es indignante ver cómo estos precandidatos, con un descaro que raya en la injuria, se niegan a abrir sus cuentas bancarias y a acreditarse ante esta dependencia. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué tanto secretismo? La respuesta es clara: porque saben que, detrás de esos fondos oscuros, se esconden redes de corrupción, lavado de activos y negocios sucios que nada tienen que ver con el servicio público.

La Unidad de Política Limpia fue creada para evitar precisamente esas prácticas, para garantizar que los recursos utilizados en las campañas políticas provengan de fuentes lícitas y que los candidatos sean transparentes en su manejo financiero. Pero, ¿de qué sirve una herramienta de control si no se aplica con firmeza? ¿De qué sirve una ley si no hay voluntad política para hacerla cumplir? Lo que estamos viendo es una farsa, un circo caro y malo, en el que los precandidatos actúan como si las reglas no existieran.

Y no nos engañemos: este no es un problema aislado. Es el reflejo de un sistema político podrido, donde la corrupción es el robo de cada día y donde los mismos de siempre juegan con las esperanzas de un pueblo que merece algo mejor. ¿Cómo podemos confiar en líderes que no son capaces de demostrar de dónde sale su dinero? ¿Cómo podemos creer en sus promesas de cambio si ni siquiera están dispuestos a ser transparentes?

La financiación de las campañas políticas no es un tema menor. Detrás de esos millones que se invierten en publicidad, eventos y caravanas por todo el país, hay historias oscuras de desvío de fondos públicos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y, mientras tanto, ¿dónde están las sanciones para quienes incumplen? ¿Dónde está la exigencia de rendición de cuentas?

Honduras merece más que esto. Merece líderes que no le teman a la transparencia, que estén dispuestos a abrir sus cuentas bancarias y a demostrar que su riqueza proviene de fuentes lícitas. Merece una democracia donde la ética no sea una opción, sino una obligación. Y, sobre todo, merece un pueblo que despierte, que exija cuentas claras y que no se deje engañar por los mismos de siempre.

Esta Unidad de Política Limpia debe ser reformada, fortalecida y convertida en un instrumento real de cambio. No puede seguir siendo una entidad decorativa, como una pantomima de transparencia, mientras los políticos hacen lo que les da la gana. Necesitamos leyes más fuertes, mecanismos de control más efectivos y, sobre todo, una ciudadanía que no se quede callada ante tanta deshonestidad e impunidad.

Basta de tanta asquerosidad. Honduras exige transparencia, y no descansaremos hasta obtenerla. Porque un país que se construye sobre cimientos de corrupción y mentiras, está condenado al fracaso.

La corrupción no se combate con silencio, sino con voz firme y decisiones contundentes. La transparencia no es negociable, y los precandidatos deben entender que, si quieren servir al pueblo, deben empezar por rendir cuentas.