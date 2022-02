Pilas, doña Xiomara

Hoy, 19 de febrero, se cumplen veintiún días desde que se prestó la promesa de ley frente a una jueza de nuestros tribunales, quien se vio obligada a asumir esa responsabilidad porque los incorregibles diputados “libretarios” no pudieron resolver sus rencillas de cipotes malcriados para otra oportunidad libre de trampas, descrédito internacional, abusos, saqueos infames y otros desafueros perpetrados durante 16 años, por gobernantes sin Dios, sin moral y sin patria.



Los desaciertos de este Congreso plagado de atropellos a los procedimientos parlamentarios, violaciones constitucionales, bofetadas a la autonomía universitaria y flagrante golpe a los bolsillos de los hondureños, amenazan con enturbiar estos primeros cien días del nuevo gobierno y presagian que en los próximos cuatro años también tragaremos el mismo sancocho del cual creímos habernos liberado el pasado 28 de noviembre.



Algunos alegan que la gobernante carece de formación académica en materia económica, política y social, sin embargo, posee un sentido común, poco común y, además, en sus cuatro años como primera dama, tiene que haber enriquecido su sentido de los valores, distinguiendo entre un buen y un mal gobierno, entre la verdad y la falsedad, entre hechos y simples opiniones.



Esta semana marcará un hito en nuestra historia; por primera vez, un gobernante, encadenado de pies y manos, será entregado a un sistema judicial de otro país con el fin de ser juzgado por el infame delito del narcotráfico.



No todo está escrito; los encausados, los extraditados o los señalados como narcotraficantes, habilitadores o conspiradores, no son todos los que están; faltan todavía muchos nombres de figurones que se pavonean sin pudor, enrostrándole al pueblo sus fortunas mal habidas. No, todavía no están todos los que son ni son todos los que están.



¿Por qué se hizo tan larga esta tragedia? ¿Será por la inteligencia de los encausados o es por otras razones atribuibles a otras personas o instituciones cómplices? El arresto de JOH no debe llamarnos a celebraciones. ¡Avergoncémonos como hondureños! JOH ya calza el mote de delincuente y nadie lo duda, pero existen otros cómplices entre funcionarios, instituciones y parte del pueblo que tuvieron la oportunidad y obligación de separarlo del puesto oportunamente.



Demasiados hondureños obcecados avalaron con su voto la vulgar e inconstitucional reelección. Se vendió un Congreso que pudo destituirlo como lo hizo para bien o mal con un antecesor; se sometió vergonzosamente una cúpula militar, entregándose en cuerpo y alma al usurpador; enmudeció una Fiscalía servil, que aún hoy guarda un silencio cómplice; se plegó vergonzosamente una Corte Suprema, haciendo honor a la calificación de ser la peor Corte de la historia. Se doblegó una cúpula empresarial protegiendo canonjías.



JOH puede ser todo lo que se le acusa, pero se lo permitimos. La prensa tarifada, los sindicatos, la sociedad organizada, gremios; en fin, cada quien debe asumir su cuota de responsabilidad.



Señora presidenta, no permita que sus vampiros correligionarios le enturbien su gestión. Póngales freno YA, mañana podría ser muy tarde.