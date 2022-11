Petro tiene tambaleando a su gobierno

China, el país responsable del 30.65% de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero del planeta y con más inversiones y los mayores adelantos en energías limpias en el mundo. Su presidente Xi Jinping, en la celebración del 20º Congreso del Partido Comunista de China (PCC), dijo que China busca “reforzar el uso limpio y eficaz del carbón” y que aspira a lograr una transición energética en el 2060.

De hecho, dejó claro que China no dejará los combustibles fósiles hasta que no estén seguros de que las energías limpias pueden sustituir a las energías fósiles de forma confiable. El mandatario chino aseguró que “el carbón se utilizará de forma más limpia y eficiente, y aceleraremos la planificación y el desarrollo de nuevos sistemas energéticos”.

Es decir, los chinos no van a descarbonizar su economía ni ha sacrificar su crecimiento económico antes del 2060 y sus planes de transiciones energética están diseñados para ser desarrollados en un plazo de 38 años. Entonces, con semejante anuncio del gobierno chino que pone en freno a las tesis de las transiciones energéticas de energías fósiles a energías limpias en el mundo se debe tomar atenta nota.

Y, además, con el fracaso del proceso de transición energética en Alemania, a presidentes como el de Colombia, Gustavo Petro, no les queda otro camino que cambiar de rumbo en sus planes de transición energética.

El presidente Petro y su equipo de gobierno deben ser más realistas y no buscar poner en riesgo la soberanía y la seguridad energética de Colombia. Cuatro años no son suficientes para desarrollar una política de transición energética seria y responsable y, sobre todo, en un país que no es un actor importante ni determinante en las batallas por la dominación energética mundial.

Sin embargo, Petro está empecinado en posicionarse como actor internacional en la política de transición energética, pero si no revisa su postura puede convertir a Colombia de productor a importador de petróleo y gas.

Es evidente que al presidente Petro, para tener un buen clima de gobernabilidad y frenar la devaluación del peso colombiano, le toca enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados energéticos con un anuncio de que seguirán las exploraciones; si no lo hace con rapidez, se seguirá pegando un tiro en el pie y haciendo tambalear a su propio gobierno.