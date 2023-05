Perder la sencillez

Los seres humanos somos en general muy festivos. Celebramos logros, como las graduaciones; ciclos, como los aniversarios o los cumpleaños y figuras como la patria o la madre. En estas celebraciones suele haber un sentido colectivo, lo hacemos en comunidad, de hecho son una gran oportunidad para compartir. Nos ayuda además a salir de la rutina. Cada una de ellas no deja de ser un ritual en el que esperamos que sucedan unos eventos. Nos resulta extraño si no es de esa manera.

Particularmente, siempre he visto en el ser humano una necesidad trascendental en estos actos. Sin embargo, creo que en los últimos tiempos ese sentido festivo ha sido acaparado por el mercado. Por ejemplo, me preguntaba hace poco, cómo se celebraría el Día de la Madre, si no se permitiera gastar dinero. Más de alguno no sabría exactamente qué hacer.

Creo que además, se está perdiendo la sencillez en la manera de celebrar las cosas. Supongo que por influencia de las redes sociales las personas sienten la necesidad de hacer celebraciones cada vez más pomposas o por lo menos, menos sencillas, debido a lo que comparten las personas influyentes. Primero porque se quiere replicar la vida perfecta y ostentosa que muestran las personas en Instagram o TikTok; y segundo porque se quiere mostrar lo bien que ha celebrado y lo exitoso o exitosa que es.

Hay quienes, por ejemplo, prefieren no casarse antes que realizar una celebración que no cumple con los estándares actuales. Los menús “deben estar a la altura” y los clásicos pasteles de torta y betún son considerados demasiado básicos. Y esto puede ser considerado grave si se reflexiona sobre los sueldos que en términos generales se pagan en Honduras. Desde hace mucho quiero escribir para reivindicar el tan tradicional arroz con pollo, los tamales y los sándwiches como comidas que pueden ser parte de una celebración. Más de alguno se habrá reído, pero quisiera recordar que las comidas no tienen un valor intrínseco, se lo damos social y culturalmente. Todas en esencia son alimentos.

Las residencias ya no son suficientes para albergar una reunión para celebrar, hay que, por supuesto, alquilar un local, entre más caro mejor. Se necesitan unas bonitas fotos, si no nunca ha pasado, como se dice actualmente. Las instituciones educativas, sobre todo en el año de la graduación, se han llenado de eventos cada vez más estadounidenses, y en consecuencia caros. Algunas celebraciones, simplemente no son coherentes con los bolsillos que las costean.

Esto es, desde mi punto de vista, solo una muestra de lo frágil y permeable que es el constructo cultural de Honduras. Y que para celebrar haya que endeudarse, seguir tendencias y quebrarse la cabeza para calzar con tal o cual pretensión es solo evidencia de todas las debilidades que tenemos como individuos. Se cae derrotado con tanta facilidad ante las presiones del mercado, que es al fin y al cabo el que nos dice cómo debemos celebrar un logro e incluso cuál es la mejor manera de mostrar amor.

Y ante esta circunstancia no hay demasiado por hacer, cada vez se necesita más dinero para ser felices un rato con nuestros seres queridos. Bueno, lo peor es quizá cuando no somos realmente felices ese rato, porque una vez tomadas las fotografías en el lugar de turno y hechos con cierta pereza los rituales, todo mundo se zambulle en sus pantallas y hace caso omiso a su entorno. Lo ideal sería revalorizar lo esencial que es el compartir y el celebrar sin más, pero la pregunta es quién y cómo hará ese trabajo.