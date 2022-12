Pequeñas molestias

Hoy quiero referirme a unos cuantos detalles minúsculos de la vida, pero que son en mi cabeza una especie de piedrita que si estuviera en mi zapato no me dejaría caminar. Detalles que quizá a algunos no les molesta, pero estoy seguro de que no soy, ni de lejos, el único que sufre de estas incomodidades. La primera de ellas me causa cierto escozor porque me hacen sentir como ladrón, siendo que yo jamás he sustraído un objeto de ningún comercio sin antes haberlo pagado. Siempre me he preguntado por qué a la salida de una papelería, una tienda de zapatos, de ropa, o una tienda por departamento hay alguien que tiene que chequearme la factura y revisar mis compras.

Es sumamente incómodo, más allá de su legalidad. Incluso, en algunas ocasiones la caja donde se han pagado los productos queda apenas a unos pasos de la salida, en la que generalmente un guardia, revisa y marca la factura, una vez que ha verificado que todo está en orden. Debo decir que hay algunos lugares en los que me siento muy bien tratado, ya que puedo salir sin ningún tipo de revisión. Pero de todas maneras, no queda más que ser amable y “comprensivo”.

En el segundo punto quiero referirme a los estacionamientos en los centros comerciales. Ya se sabe que, según una opinión generalizada, hacen un cobro grosero y cruel contra los consumidores. Además de que algunos son demasiado pequeños para la demanda que tienen, por lo que asomarse por ese sitio un sábado por la tarde o un domingo a mediodía significan varios minutos buscando un estacionamiento.

Hace poco, ni siquiera encontré un lugar donde estacionarme, solo me detuve cerca de una estación de pago (que a veces se traban) para pagar por haber entrado a dar vueltas en el centro comercial. Busqué sitio por al menos media hora. Alguna vez he llegado a pensar y a reflexionar que de alguna manera estamos pagando para entrar a dejar nuestro dinero. Aunque esa es una idea debatible, pero no me quiero quedar sin decirla.

Por lo que sí pagamos es por enfermarnos. Debo aclarar antes de seguir con este punto que mi conocimiento sobre salud y buena alimentación se reduce al sentido común y a cierto conocimiento general aprendido en diferentes momentos de la vida. Se sabe que la comida rápida no es la más saludable, sin embargo, es muy popular en el país. Se vende a precios que son accesibles solamente para unos. Hay que destacar que en Honduras más de 1.2 millones de personas padecen de diabetes, enfermedad que guarda una enorme relación con la alimentación.

También son resaltables los datos del sobrepeso y la obesidad, cuyas estadísticas rondan el 45 y el 15 por ciento, respectivamente. Sin mencionar otras afecciones que se tienen producto de la mala alimentación. Esto último, lastimosamente no hay manera de controlarlo, más que haciendo conciencia en las personas para que coman mejor.

Y por último, las llamadas telefónicas a cualquier hora del día. Entiendo que hay personas cuyo trabajo es ese, llamar a un potencial cliente enlistado para ofrecerle un bien o servicio. Yo suelo contestar con mucha amabilidad, pero quisiera que al primer “Muchas gracias por el ofrecimiento, pero no estoy interesado”, las personas que están al otro lado del teléfono entendieran y pasaran a otro cliente. Sin contar que a veces de la misma institución se pueden recibir dos o más llamadas en un mismo día o en días consecutivos.

Estas, querido lector, son las pequeñas cosas que quizá a usted también le molesten.