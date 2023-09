Un solo acorde del Himno Nacional, una mirada a nuestra Bandera o a nuestro Escudo pueden tocar fibras emocionales desconocidas. Si se está en el extranjero, cualquier arrimo a un símbolo patrio y la emoción nos embarga, hasta las lágrimas. Juega la “H” y aunque no sepamos nada de fútbol somos sus fanáticos. La querencia perpetúa a la patria no es alterada por nuestros desconciertos. Amamos a Honduras. La patria más grandiosa del mundo, es la nuestra. Nos corre por las venas, con alegría y con llanto, con esperanza y con culpa, incapaces de darle la paz y el progreso que merece.

Hay quienes encuentran lejos la realización de sus sueños, sin un solo reclamo a la patria. Solo con la devoción y el pesar por lo que no ha podido ser. Es el sentimiento, que no importa donde ni como estemos, nos arraiga a una nación. Honduras es el país más lindo del mundo. ¿Quién podría argumentarnos con éxito que no lo es? Y tantos sentimientos que sostienen nuestra identidad nacional, con sus raíces profundas en nuestra historia y en nuestros valores, son representadas por unos símbolos patrios. Pueden ser oficiales, como son nuestro Himno, Bandera y Escudo, u otros, también cohesionantes, salidos de nuestra gastronomía o manifestaciones artísticas.

Pueden ser compatriotas ilustres o hechos, lo que insufle de orgullo la filiación con nuestra Honduras. De ahí que seamos tan celosos con nuestros símbolos nacionales, que hasta nuestra legislación contemple el castigo a sus transgresores. Es inexplicable que una de las voces más bellas de nuestro país, la de la artista Karla Lara, sirva en el infortunio de distorsionar las sagradas notas de nuestro Himno Nacional. También amamos la trova cubana, pero es excluyente con el canto patrio que no admite cambio. Que la gran cantante siga interpretando otros poemas con música. Ahí es incomparable. Pero nuestro Himno Nacional, tal como se nos grabó en el corazón desde la niñez.