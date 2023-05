Pasó, la pandemia pasó

La Organización Mundial de la Salud ha puesto punto final a la emergencia, mas no a la enfermedad, que como se dijo desde el principio se quedaría con nosotros de ahora en adelante. Recuerdo que una o dos semanas antes de que iniciara la emergencia sanitaria en Honduras, yo escribí que nos íbamos a enfrentar como Estado, como sociedad y como planeta a uno de los exámenes más duros, y así fue. Hoy ya con las aguas más mansas quisiera referirme al respecto.

Evidentemente no la hemos pasado bien, se perdieron más vidas de las que debieron (por la razón que sea) y para muchas personas el covid-19 significó un punto de quiebre no necesariamente positivo. El punto es que no estábamos listos, no dimos una respuesta correcta. Ahora, que todo poco a poco se ha ido tornando a la normalidad, nos parece hasta minúsculo lo que vivimos, pero hablar de la reciente pandemia es hablar de palabras mayores.

Lo peor de todo es que si por esas cosas de la vida, comenzara de nuevo una pandemia, una situación que de un día para otro parara todo, tampoco estamos listos. Siento que a pesar de que resistimos y sobrellevamos de manera estoica, resiliente e instintiva esta pandemia, como sistema, en realidad, fracasamos. En algunos casos, hasta afloró lo peor de las personas.

En educación, por ejemplo, el daño que sufrieron las generaciones que recibieron clases en línea fue grande. Recién en el retorno a la presencialidad los docentes y responsables educativos se están dando cuenta del rezago académico, porque no es equiparable la educación presencial a la educación virtual. Es cierto que pudo acelerar algunos procesos como la adaptación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero es solamente en algunos casos concretos.

Esta pandemia que recién nos está dejando sirvió lastimosamente en algunos casos de herramienta de manipulación y pretexto para hacer habladuría política. Las pestes más nauseabundas del corazón se destaparon, y lo peor es que hay compatriotas que a estas alturas no las quieren dar por ciertas.

Ciertamente, hoy miro hacia a atrás y pienso que fue mucho lo que se vivió, desde lo triste hasta lo absurdo. Y hay que reconocer el trabajo que hizo el personal que trabajó durante todo este tiempo en los hospitales, clínicas y centros de triaje; también a las personas de los mercados, supermercados, farmacias y demás unidades claves para mantener en pie a una nación en los momentos más críticos. Del mismo modo, a los medios de comunicación, que cumplieron su deber de informar y orientar a la ciudadanía sobre cómo cuidarse y siendo persuasivos con la vacunación, por ejemplo.

Creo que otro factor clave para que las cosas comenzaran a estar un poco mejor hace algún tiempo fue la cooperación internacional, también es necesario agradecerles. Y por supuesto, la solidaridad de todo el pueblo hondureño que, en la medida de sus posibilidades, no dejó solo a los que la estaban pasando peor.

Los vacíos que se evidenciaron en todo este proceso son enormes y hoy no se ve acción para que las cosas sean distintas. Eso es lo que más preocupa y entristece.

En definitiva, apreciado lector, si podemos compartir esta página hoy es porque hemos superado una pandemia, pero eso no nos hace estar listos para una próxima. No es mi intención que tema, sino que reflexione.