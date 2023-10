A raíz del actual proceso electoral argentino, se ha vuelto a posicionar como calificativo el descriptivo “salto al vacío”. Adversarios del candidato más favorecido por la ciudadanía en las encuestas, Javier Milei, con altas credenciales académicas como antisistémicas, le endilgan las condiciones propias de la perplejidad. Del no saber a dónde se llega o se estrella, irremisiblemente.

Porque la esperanza, la ingenuidad, no son suficientes para descifrar el final de ese salto. Salto al vacío que da la idea de representar la incertidumbre de la promesa de imposible cumplimiento y la esperanza a la que aferrarse para que en un sueño parezca realizarse. Tal en Honduras.

La ignorancia, similar en nuestros pueblos, aun con los que tengan elevados índices educativos, y el surrealismo en el que elegimos vivir, quizás para creernos el cuento de ir a alguna parte, nos conducen a creer lo increíble.

Allá puede resultarles, quién puede saberlo; aquí puede resultar, no entendemos cómo. Quizás porque nos engañan, nos desengañamos y vuelven a engañarnos, nos dejamos engañar. La desafección de la práctica política ya es vieja. Teoría y práctica no se complementan. Las disfunciones democráticas como clientelismo, corrupción, nepotismo, negligencia y otras notables en la política, no son emblemas de democracia ni siquiera de política. Son sus defectos, sus desviaciones.

En Honduras, también hay políticos que según ellos no son políticos, que encarnan y encarnarían una vez en el poder, un salto al vacío. Las reglas establecidas no son objeto de su respeto. Crear nuevas para según ellos hacer el cambio, pero ajustadas a sus personalísimos intereses, es su motivación. Habría antes que conocer esas reglas y cumplirlas.

El no haberlo hecho es el problema. Un salto al vacío también figura riesgo. Los que a veces conviene tomar, pero con discernimiento. Para ello un parapente, uno de esos mecanismos para aterrizar y no precipitarse sería el análogo a seguir en nuestra política incierta.