Otro año que se va

Comenzamos 2022 con las más grandes ilusiones, en mutis completa, habíamos acudido a las urnas con un solo objetivo: derrocar la dictadura que durante 12 años lesionó duramente el estamento jurídico al violar las leyes constitucionales y hacer de nuestro lar un patio del narcotráfico y sus diversas actividades y con síndrome de dictadura estatal.

Un nuevo gobierno, los cambios prometidos, se verían reflejados prontamente porque la jornada para llegar al poder había sido a través de sangre, sudor y lágrimas. Las marchas en pro de la democracia y señalar con los cinco dedos las desgracias cometidas por los “cachos” darían soluciones rápidamente.

La desilusión pronto se apoderó de los corazones, eran de la misma calaña, solamente se habían cambiado el color, bandera y consigna.

Las aventuras por obtener el poder se vieron ipso facto: los “traidores”, llamados por otro poder del Estado que no le compete meter sus narices, hicieron una junta directiva que sesionó en los “bosques” en vez del palacio, los puños salieron a relucir y las mentadas de madre era el pan de cada día, la ilegitimidad está instaurada en el palacio del Congreso.

Más llegó “Superman” y dijo que le daría un vuelco al sistema sanitario, la vacunación ha seguido lenta, miles rechazan el vacunarse, las muertes seguían su rumbo frenético, los hospitales y centros de salud quedaron ofreciendo lo que no había, los medicamentos se echaron al tacho de la basura porque los “genios” de un solo plumazo derogaron los fideicomisos y el año está a punto de fallecer porque la insulina y los hipertensivos se esfumaron como lo hicieron aquellos que mueren por estas enfermedades silenciosas.

La bestialidad se montó en moto, los “comandos” salieron a pedir su bocado, la grulla no aguanta más y se toman los hospitales y despotrican queriendo sacar personal seleccionado para regentar el sistema sanitario más a la muchachada si no le parece el candidato se toman los portones y los pacientes sufren la estupidez de la ignorancia.

A los de primera línea que se les hizo promesa con tinta de sangre, les incumplieron, muchas vidas fueron sacrificadas y los acuerdos no llegaron, peor los contratos, si al fin y al cabo la pandemia ya está en su fase de retirada.

Seis meses, siete meses y los de Hondutel siguen llamando por la línea privada, más en casa de gobierno la línea se saturó y no se escucha el clamor, que sigan quemando llantas si al final se cansaran y volverán a sus labores, porque 2023 será diferente.

Y el familión se enquistó en el poder, buenas marmajas, carros blindados, helicópteros en compra, guardaespaldas, ahora hay que comer bajo licencia segura porque a los “emperadores” les pueden dar camotillo en sus viandas; pasó el año y miles de centros escolares en ruinas, la internet solo es para unos cuantos, los bordos de “azúcar” se siguen construyendo solo para salir del paso, las represas; “tal vez” se consiga el financiamiento con Brasil porque con Lula somos panas, y los viáticos se siguieron repartiendo la finalidad es acabarlo a como dé lugar, los ilegales siguen sin aprobar el Tratado Bicentenario porque su ilegalidad les impide, mientras El Salvador sigue jugando enchute en el Golfo, porque se lamen los labios por el Conejo que está sabroso.

Unos para Cuba, otros para Venezuela, al fin y al cabo, hay que desparramar a los que merecen su cargo, mientras se “muerde” la mano de aquel que cobija a miles de ilegales que viven en las tierras del Tío Sam, se despotrica contra la “injerencia”, el duelo era a muerte al estilo del salvaje oeste, balas van, balas viene, al final un abrazo y se arrodillan, y el sonámbulo dijo que el Paladín había reencarnado en el hombrón del mostacho, ¡ah! las lumbreras que parió mi patria.

Más Bukele nos dio cátedra de cómo se impone la ley ante tanta criminalidad, hoy rezan pidiendo perdón, más la inclemencia del no perdón, del no olvido se impone en aquellos corazones que dieron su adiós a familiares que fueron sacrificados y la tensión de vivir en zozobra dejó a muchos con psicosis de no poder reconciliar el sueño pensando que el “impuesto” no se ha hecho porque la situación económica está crítica y mañana lo podrían “pelar”.

Ayer los “cachimbazos” sonaron trompas de los que disienten, la imposición se quiere hacer prevalecer, los vicios del pasado se convierten en realidad, los bolsillos esperan la marmaja si levanto la mano a favor, más los cien mil desplumados son pocos para tanta necesidad social, siempre a los pobres del hambriento pueblo se les juega enchute, los discapacitados y los ancianos gimen porque el bono de unos cuantos pesos no les llegó, se quedó en el camino, dicen que el gobierno anterior borró las planillas, los favorecidos quedaron en el aire y la tristeza les embargó el alma, ya no tendrán estrenos navideños.

La CICIH se instaurará cuando estén en plena campaña política y se dará el discurso pajizo de que lo “que se promete se cumple”, deseando que esta comisión contra la corrupción venga con colmillos y garras para despedazar a los corruptos que también se quieren escudar en un decreto de impunidad.

Los corruptos del pasado ahora son blancas palomas, los más señalados quieren dar cátedra de moralidad, honradez y de seguir las leyes que se pasaron por allá, sí, por allá.

El año agoniza, las esperanzas se fueron a dormir, tal vez con un nuevo amanecer nos levantamos con más entusiasmo, mientras quedémonos a la expectativa; será.