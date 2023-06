¡Oh Fortuna!

La popularidad va y viene. Artistas acostumbrados a baños de masas en sus momentos gloriosos vivieron antes y después el sinsabor del anonimato o la pérdida del aliento de sus admiradores.

Conservar a toda costa la buena voluntad de los simpatizantes es un privilegio del que casi nadie goza: el carpintero de Galilea enfrentó las espaldas e insultos de quienes le cantaban loas, un beso traicionero y los abandonos menos pensados. Lo mismo experimentaron galanes del cine mudo cuando las películas tuvieron sonido y pequeños talentos de las pantallas cuando crecieron y perdieron su encanto infantil.

En la política lo vemos con regular frecuencia. Un victorioso Winston Churchill, tozudo dirigente inglés durante la Segunda Guerra Mundial, perdió su puesto de primer ministro al concluir ésta, mientras que a muchos revolucionarios franceses del siglo XVIII se les acabó el grito incendiario y la enjundia cuando enfrentaron el descrédito y el mismo filo que habían utilizado para condenar a sus víctimas.

El favor popular oscila como un péndulo, o sube y baja sinuosamente, tal y como lo representa la diosa Fortuna, esa figura ciega, calva y alada, que se auxilia de una rueda (“de la fortuna”) o ruleta que gira sin parar, cambiando de posición constantemente.

En algunos autores clásicos encontramos sendas reflexiones sobre el efecto del cambio en nuestra condición de ventaja en una situación determinada, como consecuencia del mayor o menor apoyo con que contemos.

Si se suman alianzas en una guerra, se puede llegar a conseguir victorias (Sun Tzu) y es menester asegurar la adhesión de la comunidad política para que los gobernantes se mantengan en el poder (Maquiavelo), lo que no siempre podría lograrse con la bondad.

Estas últimas ideas, bien se sabe, son parte del cajón de herramientas de cualquier iniciado en el arte de gobernar y, si son indispensables para un aprendiz, lo deben ser más para alguien que se precie de ducho.

Un buen amigo académico me contó hace algunos años que los seguidores de un novel partido le llamaban con regularidad para pedirle su opinión de la coyuntura nacional y, de manera particular, para consultarle sobre los niveles de simpatía de su organización entre la población. Con franqueza y auxiliado de datos recientes de encuestas, el investigador social les compartía su análisis y les explicaba las posibles causas de los porcentajes que reflejaban las coloridas tablas y gráficos.

“Se enojaban conmigo, solo por decirles verdades que no querían aceptar”, me dijo y, aunque él les explicaba que esos números podían cambiar si se llevaban a cabo ciertas acciones, preferían seguir creyendo en espejismos que afrontar la realidad.

El silencio oficial con que fue recibida la información del descenso en los niveles de popularidad de la actual gestión gubernamental (36%), y que fue consignada en el estudio de opinión pública de los jesuitas del ERIC (2023), me hizo recordar ese testimonio. Todo lo que sube baja y viceversa. La culpa no la tiene el que preguntó. ¡Oh Fortuna!