Una nueva Corte Suprema de Justicia

Habiendo sido electa la cúpula del Poder Judicial, proceso que implicó el nombramiento de una Junta Nominadora que, en términos generales, sirvió de filtro para incluir a las y los profesionales idóneos, para dar paso a la escogencia por parte del Congreso de quienes hoy asumen tan honroso y delicado cargo.

Es oportuno remontarse al pretérito para evocar la condición en que el primer Jefe de Estado, prócer Dionisio de Herrera, se refería al Poder Judicial en la instalación de la primera Asamblea Ordinaria, el 5 de abril de 1826: “Si en esta parte se halla incompleta la Administración del Estado, en la del Poder Judicial... puede decirse que es enteramente nula, la más desarreglada y la más incompleta. .. Algunas leyes antiguas que no han sido derogadas, pero que se resienten de los efectos del tiempo, del lugar y del sistema en que fueron dictadas... y algunas providencias parciales dictadas por la Asamblea Constituyente, es cuanto existe entre nosotros para arreglar el Poder Judicial conforme a los principios sancionados en la Carta Federal y en la particular del Estado... Se mandó instalar la Corte Suprema de Justicia, pero recayó la elección de sus individuos en personas que, o no han querido admitir, o si han admitido, no han venido a ejercer sus funciones... y por decirlo, de una vez, no existe ninguna de las partes que deben componer el Poder Judicial”.

Dado el carácter presidencialista de nuestro sistema político, en que el titular del Poder Ejecutivo casi siempre ha ejercido hegemonía sobre el Legislativo y Judicial, hasta constituir apéndices del primero, se fortaleció la impartición de justicia con sesgo favorable a los influyentes grupos económicos, institucionalizando la inseguridad jurídica, con creciente desconfianza en el sistema judicial por parte de la población y de los inversionistas, debilitando la precaria institucionalidad.

El 12 de diciembre de 2014, el entonces presidente del Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional bajo la infundada acusación de cometer ilícitos que ameritaban proceso penal. La razón verdadera para tal intromisión, que violaba el precepto constitucional de complementariedad, independencia “y sin relaciones de subordinación”, fue otra. El motivo real era el haber fallado desfavorablemente cuatro de los cinco magistrados por violar diversos articulados contitucionales, la instalación de las ZEDE y su oposición en contra de la reelección presidencial, opuesta a artículos pétreos constitucionales. Prevaleció la juridicidad por sobre la conveniencia personal, actitud que los honró como apegados a Derecho pese a las fuertes presiones recibidas. Procedieron a demandar al Estado ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos, que recién ha fallado favorablemente. Una vez destituidos se presentaron recursos para la reelección presidencial, admitidos por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, la Suprema Corte de ese año emitió sentencia con unanimidad de votos de la nueva Sala de lo Constitucional, aprobando la reelección presidencial, declarando “inaplicables” los artículos 4, último párrafo, 42 numeral quinto, 239, 373 y 374 constitucionales.

Se había consumado un nuevo orden dictatorial, que recién concluyó, por voluntad mayoritaria del electorado, en noviembre de 2021, año del Bicentenario independentista.