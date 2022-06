¿Hacia dónde caminamos? el camino es escabroso, los puentes están rotos, los oídos se han cerrado al clamor de un pueblo que se sintió esperanzado, más el llanto sigue apresando a la multitud que ven que sus posibilidades de país, vida, oportunidad, se van en el caño de la desesperanza, mientras en la colina del rey el sabor a miel es placentero, el clamor no llega porque los muros son altos y la música trepidante no permite al rey escuchar; es sordo y mudo.

La democracia no se construye en la miseria de un pueblo famélico, esquelético, desnutrido, lleno de llagas porque le robaron la esperanza que en un 28 de noviembre quiso ver salir detrás de la montaña de la corrupción e impunidad; más ésta se ocultó. Más de dos millones de pobres y un 60 % de éstos en estado miserable, más las estadísticas las pintan en lindos colores, la realidad de millones que no pueden sentir el sabor de una sopa caliente o un abrigo para cubrir su desnudez o la tibieza de cuatro paredes que le llamarían hogar es mayor que dichas estadísticas porque en nuestro país las cifras dadas por el Banco Central de Honduras solo son para intereses financieros o para decir que estamos bien y bloquear las mejoras de vida para los que se afanan en una labor para conseguir un mendrugo de pan.

Vendimos nuestro destino a una clase política que no ha tenido escrúpulos para llenarse de ignominia al conceder la libertad a forajidos e indultarlos, la cobija debe cubrir aquellos que sobaron la leva en el pasado y que deberían estar purgando su pena en el infierno que ellos mismos construyeron cuando jugaban con el futuro de toda una nación que les había concedido llegar al poder para que gobernaran por el bien común de un país que no encuentra su norte y lo común era sentir el bien para sí.

Es cierto que vienen empezando a caminar y se les podría dar el beneficio de la duda, más los que están, ya han estado, y solo les faltaba un poquito para que se fuesen a la chingada porque habían comenzado bien pero al final eran como los patos, y el manoseo descarado del tesoro rebalsó hasta el hartazgo, hoy vuelven a lo mismo: la inseguridad campea diariamente, los femicidios son el pan de cada día, la extorsión les da el pan a los pandilleros, la canasta básica está por las nubes, el precio del combustible imperdonable, las escuelas desarraigadas, maestros sin pago, el dengue volando alto, los medicamentos esperando hasta julio, las carreteras con más cráteres que la luna, los puentes desbordados por aguas no canalizadas, la energía electrocutando al pueblo, el precio del bus urbano e interurbano con la polvareda que se levanta en esos caminos destrozados, y el pueblo apiñado en unidades mal olientes que son chatarras andando por los caminos del despeñadero.

Los debidos procesos contra delincuentes son solo eso, debidos procesos, no pasan en señalar y al final se van como gallinas a poner y a empollar los huevos de oro que saquearon con los negocios turbulentos del compadrazgo o el ser mulas de los capos de la droga y los negocios corruptos de almas nobles que cayeron en la trampa de la iniquidad por alcanzar un estatus mayor por un puñado de dólares que se gastarán en francachelas, autos de lujo, residencias de alta plusvalía y bocados exquisitos, más la paz de su conciencia lo señalará perennemente porque expondrán su propio ser y el de sus amados a las consecuencias de jugar con fuego, aprendan del capo mayor y sus consecuencias, todo lo adquirió; todo lo perdió.

La venta de la patria se llevó a cabo con sigilo y los ignorantes derogaron la ley, pero los beneficios para aquellos que se habían cobijado en la ley de las Zedes seguirán usufructuando por 50 años más y ¿dónde está el cambio? solo es barniz en la puerta podrida de la impunidad.

Ahora tenemos el tercer lugar de la popularidad continental, más, así como vamos esa popularidad caerá estrepitosamente. Los pantalones se los faja otro mientras el silencio se hace profundo en un pueblo que deseó un cambió y que el fajarse la falda sea para el beneficio de todos y no sólo de los mismos, necesitamos que este pueblo famélico coma todos los días, que la seguridad social llegue a todos sin distingos, que las fuentes de trabajo comiencen a emerger, crear condiciones para la inversión privada y extranjera, que los libros estén en las escuelas, bibliotecas y el conocimiento se imparta en escuelas modelos de sabiduría y las oportunidades sean para aquellos infantes que son sometidos a la esclavitud de trabajos desde su tierna infancia o recorriendo las calles con botes de Resistol perdiendo su mente privilegiada pero echada al cesto de la basura porque la esperanza no ha tocado su puerta porque la encadenó el usurero, el hambre, la enfermedad, el vicio de padres que siguen arrastrando las cadenas que les impusieron los préstamos a una nación que no termina de pagarla, y aquella deuda que la condonaron los países amigos los mismos que gobiernan hoy en día se la hartaron en grandes comitivas, gastos superfluos, en cuartas urnas de mierda que solo trajo desolación y muerte a todo un país que se le negaba estar en hermandad de los demás pueblos del continente y andar echándole la culpa a otros cuando ellos mismos como gobernantes fallaron porque eran ineptos para gobernar, porque decir una cosa hoy y mañana otra, era cosa de preocupación, voy hacer el aeropuerto en 60 días, la carretera a Palmerola será hecha en un santiamén, el puente de la Democracia se construirá ipso facto, la carretera a Olancho que espere hasta que venga Juan porque viajo en helicóptero, tantas pendejadas que provocaron que el ostracismo llegara a un pueblo que esperaba un mejor destino, hoy creo que lo sepultaremos.