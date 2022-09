Los estertores de la Tierra son cada vez más fuertes y entre más fuerte son la indiferencia es igual, nos llora un río de vergüenza al no poder haber resuelto los problemas más ingentes en estos aciagos tiempos donde el materialismo, el consumismo, el egoísmo, la apatía, la ignorancia consciente, es la lacra del ser humano, la que impera, no importa la acumulación de basura en las fuentes de agua, creemos que viviremos del mar y su salinidad, creemos que la naturaleza se encargará de los desechos sólidos y radioactivos, creemos que los ríos se recuperarán con solo hecho de llover y arrastre la basura, que los cardúmenes seguirán floreciente en las aguas de los océanos, creemos que la explotación de las riquezas a cielo abierto y su vertedero de venenos salidos del procesamiento de los minerales no nos dejaran secuelas en la salud, creemos que si escupimos hacia arriba ésta gravitará, sí, pero hacia abajo, todos los ríos de las locuras que los humanos hacemos nos llevan a consecuencias desastrosas, cada día convertimos en desiertos aquellos parajes que fueron verdaderos jardines, no tenemos piedad cuando destruimos la flora y la fauna que vive en los Micro Climas que se desarrollan dentro de natura, lo importante es obtener los dividendos de construir destruyendo, inverosímil, pero cierto. Vemos como cada día la depredación de la fauna se da a consecuencia no solo de la caza furtiva o permitida o la desmedida sino que al invertir los ciclos de la naturaleza a través del cambio climático provocado por nosotros mismos destruimos el entorno donde aquella vida convive con la naturaleza y luego desaparece, cuando trazamos y construimos carreteras dejamos un reguero de vida en los cristales de los vehículos que se desplazan por esta, pasan los años y aquellos serán aniquilados, se destruyeron variedades de mariposas, libélulas, escarabajos voladores, aves, reptiles y gusanos, porque también modificamos el entorno, trastocamos los parajes al construir gasolineras que derramarán combustibles y aceites que al llover serán llevados a las cuencas, los habitantes de los caseríos que se fueron dando, vaciaran sus basuras al medio ambiente donde proliferaran las moscas, cucarachas, ratones, el ambiente antes lleno de olor de resina de los octales ahora huele a putrefacción y modificamos y destruimos sin revertir porque al utilizar un árbol no plantamos dos o tres para que las generaciones futuras tengan las sombras, las maderas, los frutos de éstos, provocamos la desertificación y contaminación al utilizar pesticidas, herbicidas que al final los ingeriremos y tendremos enfermedades renales, hepáticas, neurales y nos llevaran a la tumba con mucho sufrimiento.

Nos llora un río de Des Humanidad, pretendemos ser lo máximo en esta Tierra, nos jactamos de las proezas de ingeniería, de los viajes interestelares, los avances de la ciencia son asombrosos, el auge de la tecnología es impresionante y esta nos consume, luchamos por tener los más avanzados medios de comunicación donde aprendemos a ser narcos, sicarios, como construir armas de destrucción masiva, nos profundizamos in extremis que perdemos la identidad con la humanidad; el otro no importa, importa el yo, mi comodidad, mis ganancias, mi entorno que muchas veces es conflictivo porque el amor a padres y demás familia se vuelve frío y distante, preferimos encerrarnos en la habitación y construir nuestro mundo con las redes sociales y sus fake news, dejamos atrás la empatía, la solidaridad, el compromiso, el bien común, importa el yo, el ego, la avaricia, el despotismo, las relaciones se vuelven glaciales y no contribuimos para que la humanidad avance a estadios de superación donde la persona humana es primordial. Nos llora un río de maldad, hacer daño es tan rutinario, la vida humana ha llegado a tener cero valor, matar o asesinar con saña y alevosía o solo porque otro tiene lo que aquel no ha podido obtener, la codicia lo envuelve, el odio también y se hace un caldo de maldad en el corazón y la maquinaciones de un cerebro que planifica lo lleva a destruir la vida de muchos por simple hecho de arrebatarles un bien material, el materialismo nos lleva por caminos de bajeza, cuántas veces somos esquilmados por los altas tasas de intereses que los banqueros nos han impuesto en contubernio con los gobernantes, cuántas cuentas bancarias han sido vaciadas desde adentro por empleados desalmados o hacker que desde sus computadores extraen los bienes de otros dejando patrimonios familiares en quiebra, la calidad de los servicios es deprimente y el eslogan es “si quiere”, las estafas están a la orden del día, la maldad en el ser humano se ha cultivado de tal manera que la llevamos en cada fibra del ser, en cada arteria o vena que tenemos, las neuronas fabrican en serie de cada maldad a provocar, la conciencia cauterizada ya no le importa el dolor, el sufrimiento de otro porque se ha convertido un guiñapo donde las emociones no existen. Los ríos que hemos hecho son devastadores, la integridad como seres humanos se ha despojado, se ha dejada colgada en el ropero de la casa, no importa que otros se destruyan al utilizar sustancias sicotrópicas y después se convierta en un trapo humano donde se pierde la identidad del ser, un despojo que será aniquilado cuando ya no pueda conseguir los venenos que le han enfermado, se ha hecho a un lado la familia, hijos, padres, esposo, esposa, la sociedad los ve como desechos que dejaran una estela de dolor y sufrimiento, mientras aquellos que indujeron a estos se llenan sus bolsillos con dineros cargados de polvo de ángel y sangre también. Los ríos que nos lloran son muchos, serían ríos de tinta para escribir cada uno de ellos, más sé que el ser humano puede tocar las alturas divinas o llegar a las profundidades oscuras del infierno que construya, las enseñanzas están, los consejos están, los principios y valores morales están, de ti depende si caminarás en ellos.