El 17 de septiembre se celebra el Día del Maestro Hondureño; noble profesión y la única que hace posible todas las demás.

Nadie nace sabiéndolo todo, ¿verdad?

Necesitamos a alguien que nos enseñe lo que se necesita para vivir y actuar en sociedad, desde el comienzo mismo de nuestro desarrollo.

Además de nuestros padres o tutores, que nos enseñan desde pequeños cómo actuar y comportarnos, el maestro es la persona que nos brinda un conocimiento más amplio sobre el mundo, la sociedad y la profesión que seguiremos.

La profesión docente es quizás la más noble de todas las profesiones, ya que tiene la tarea de enseñar, formar y orientar el crecimiento intelectual y moral de las generaciones de una sociedad.

En contextos como el actual, donde tenemos una sociedad degradada en valores y principios, es propicio reflexionar el papel preponderante que juegan los profesores en todos los niveles educativos, no solo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy quiero hacerles un reconocimiento especial a todos los profesores de Honduras, a los profesores de la generación dorada y en especial a la Prof. Estela Yaneth Herrera (QEPD), oriunda de San Marcos de Colón; profesora que me enseñó a leer y escribir en la década de los 90 y que viajaba muchas veces a pie cada semana hasta la Escuela Napoleón Tercero Peña, en la Aldea de Omoa, Concepción de María, en el Departamento de Choluteca. No tengo la menor duda que a lo largo y ancho de Honduras, nuestros lectores tienen muchas historias que contar de sus profesores que los formaron, y que hoy día les reconocen y les agradecen haberlos tenido como sus mentores.

Sin duda alguna que esta profesión, además de tener la responsabilidad de enseñar, tiene compromisos sociales que van desde la creación de valores, formación de personalidad, toma de decisiones correctas, pensamiento crítico y reflexivo.

El profesor es capaz de influir positivamente en sus alumnos porque la forma en que enseña hace toda la diferencia para generar interés y comprometer a sus alumnos, haciéndolos sentir motivados a buscar conocimiento y perseguir sus sueños, muchas veces en una sociedad degradada.

Si todos coincidimos que el profesor es importante en la formación de los ciudadanos de un país, es importante entonces que, como Estado y sociedad, provoquemos la revalorización de la carrera docente, porque, de lo contrario, estaremos como país como un barco sin destino a puerto seguro.

Es momento entonces de pasar del discurso a la acción y como estamos en los tiempos de la “refundación” es momento de “refundar la educación”.