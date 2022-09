No jueguen con septiembre

Cada mes tiene un significado especial en nuestra memoria colectiva y personal. Para mí, enero era mes de estrenos, con el gozo mermando a medida que se acercaba el fin de las vacaciones. Febrero era el del regreso a la escuela, con agradable olor a cuadernos y libros, amores platónicos y vida ajustada a horarios después de la holganza de fin de año. Marzo y abril, por aquello de la fiesta móvil de Semana Santa, eran meses de calor y vacaciones de verano (muy cortas, cortitas), rodeados de misticismo e historia gracias a las películas de romanos y devocionales en cines y programación televisiva.

Mayo con sus primeras lluvias (la del Día de la Cruz, sin duda), era el mes de mamá, el de tarjetas hechas a mano, regalos de ocasión y reuniones familiares.

Junio, julio y agosto eran meses sin gracia para la mente infantil. Llovía y dejaba de llover (¡la canícula!), rememorándose en la escuela con pompa y grandilocuencia la historia de la traición del “héroe epónimo” de la sierra; extraordinariamente, se presumía la herencia indígena eligiendo a una compañerita como “india bonita”, sin embargo, parecía un acto de hipocresía pues el resto del año recordarle el “indio” a alguien o hacer mofa del pelo parado estaban entre las peores ofensas. Aunque hoy hay más consciencia del valor e importancia del legado y presencia de los pueblos originarios, todavía no hemos superado del todo ese estigma.

Octubre y noviembre era la época en que iniciaba el clima fresco y finalizaban las obligaciones escolares, con sus exámenes, entrega de calificaciones y ajuste de cuentas en casa. Aventajado alumno, era tiempo de buenas notas, satisfacciones personales, mientras nos preparábamos para una merecida pausa vacacional. Diciembre estaba a la vuelta de la esquina, con sus suéteres, abrigos y preparativos de Nochebuena. Pólvora, árboles y nacimientos se completaban con reencuentros familiares para compartir viandas y buenos deseos con los seres queridos, mientras se refrenaban las expectativas de conocer el contenido que escondían coloridas cintas y papel de regalo.

No obstante, los recuerdos de septiembre tienen un valor peculiar. No solo porque cumpla años -razón suficiente- y porque no recuerdo alguno en que no haya llovido torrencialmente (es plena temporada de huracanes), sino porque el ambiente festivo de la conmemoración de la vida de la nación domina todo con su omnipresencia. Cierro los ojos y evoco olor a papel crepé, colores azul y blanco, cañonazos de salva, redoble de tambores.

Septiembre es más que un desfile en que se participa enjundioso, más que una discusión estéril de a quién pertenece la festividad, qué nombre debería tener o qué color puede lucirse. Septiembre creó en nosotros un sentido de identidad y pertenencia, que ha permitido a más de uno lograr proezas o sobrellevar la nostalgia cuando se vive en el extranjero. Es septiembre el que nos une y cohesiona. Podemos discutir lo que significa, pero no jueguen con septiembre. Siembra vientos y cosecharás tempestades.