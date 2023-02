Un pequeño apenas alcanza para asomarse por la ventana de un carro en el semáforo, no tiene estatura para limpiar el vidrio, pero de todas maneras se ofrece, y ante la imposibilidad, mejor pide un lempira como ayuda.

Aunque las escuelas públicas están de vacaciones, no es su tema, él no va nunca. Junto a otro millón de hondureñitos, que no se han matriculado en las escuelas en los últimos años, se condenan a perpetuar una deplorable vida de desamparo, que los afectará a ellos de manera personal y al país en forma general, con pocas esperanzas de remar en contra del brutal subdesarrollo.

La precariedad mostró su lado más fiero en la última Ningún niño sin escuela década y la pobreza es el mayor causante de ausencia escolar; ya en 2019 las inscripciones de alumnos descendían desconsoladoras y luego la abrumadora pandemia dio su zarpazo implacable: más de un millón de estudiantes no volvieron a matricularse.

Para los que quedaron en clases tampoco fue provechoso, esas mismas estrecheces económicas dificultaron las clases virtuales, un formato acelerado, improvisado, que disminuyó a mínimos un sistema educativo ya deficiente y que obligaba a comprar —desde la penuria— un celular, tableta, computadora y servicio de internet. ¿Qué nos quedó?

Legiones de estudiantes con una fragmentaria instrucción académica, de exiguos conocimientos, que no ayudarán a superar al deficiente profesional que ahora sufre nuestro país: jóvenes con títulos en sus casas, pero sin interés por el conocimiento y divorciados de los libros.

Si al infortunio de la mala educación agregamos el deterioro de los centros educativos —hay 12 mil destrozados del total de 17 mil, todo por el descuido imperdonable que tuvieron las anteriores autoridades—, el futuro de los muchachitos desheredados es oscuro y terrible.

Cualquiera con una mediana inteligencia y despojado de sectarismo podrá advertir que la situación supera cualquier esfuerzo pensado; llevará años y mucho dinero, dinerales, que será imposible para un solo gobierno, y menos si está bajo el bombardeo despiadado de grupos que solo siguen sus propios intereses.

La presidenta Xiomara Castro inauguró el año escolar 2023 con esperanzas para familias pobres: mantener la matrícula gratis, alivio inimaginable para muchos hogares; y la merienda escolar, que lleva a miles de niños a las aulas porque —cuesta decirlo— tienen un plato de comida en la escuela.

El plan incluye el ya aprobado aumento salarial a los maestros y la reparación de centros educativos, los que se puedan; para salvarlos todos sería necesario restaurar 11 cada día, ni que fuéramos China.

Por mucho que haga el gobierno siempre será más lo que quede por hacer, entonces, sería todo un detalle que los empresarios, oenegés, organizaciones, entre otros, entendieran que la pobreza nos afecta a todos, y que pueden hacer algo por ese muchachito que hoy solo les pedirá un lempira en el semáforo, mañana, quién sabe.