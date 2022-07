Los milagros no brotan como por arte de magia, el poder está dentro de nuestro ser. Si no se tiene determinación para alcanzar ese objetivo que tanto deseamos, no lo lograremos. Todo depende los pasos acertados que demos para acercarnos a esa meta.

Muchos imploramos milagros. Hay quienes piden dinero, otros empleos y unos más salud. No faltan los que imploran situaciones particulares: que les concedan un novio o esposo, que no los pillen “poniendo cuernos”, que les aumenten el sueldo, en fin... Cada vez que se reciben algunos de estos “favores”, creemos de manera equivocada que obtuvieron “regalos celestiales”. Y es ahí precisamente en donde surge la confusión con el tema, ya que nada de eso es un milagro. A la categoría de milagro solo ascienden hechos extraordinarios que no son explicables por las leyes de la naturaleza.¿Por qué menciono este asunto? Porque suele suceder que algunas veces nos quedamos sentados esperando el “favor de Dios” y no hacemos nada por salir adelante, ni nos esforzamos para solucionar nuestros problemas.Tal vez nos acostumbramos a esperar a que todo nos baje del cielo. De esta forma solo logramos ocultar nuestras inseguridades y, de paso, materializamos nuestras “flojeras” para trabajar por nuestras metas.

Los “milagros” de los que hablo, corresponden entonces a las expectativas que se tienen para ser feliz. Y pese a que se trata de la felicidad de muchos, hay quienes no mueven ni un solo dedo para lograr este propósito. Más allá de las creencias populares, las cuales respeto de manera profunda, esta es una invitación a hacer cada uno sus propios milagros: Trabajar con y por amor, cumplir nuestros sueños, perseverar y conseguir lo que tanto anhelamos. Tampoco descartemos la plegaria, pues ella no tiene nada de reprochable.

Tómemos el tiempo para planear ese gran éxito, también podemos llevar la luz de nuestro entusiasmo a otros. Restauremonos de todos esos golpes que hemos recibido, renovemos nuestra mente y logremos nuestro propio prodigio. Cada madre soltera sacando adelante sus hijos, trabajando por ellos, estudiando y haciendo gala de una vida decente y digna, ahí es donde encuentro un verdadero milagro. Un joven que logra salir del vicio de la drogadicción y que además se convierte en el salvador de otra vidas, para que no caigan en las garras de este flagelo, se convierte en otro ser portentoso.¡TODOS tenemos el poder de hacer milagros! Hay muchas oportunidades esperando para ser aprovechadas y hay diferentes salidas para solucionar nuestros problemas. Y algo más: nunca olvidemos dar la mano a quienes nos lo solicitan, no un milagro sino una ayuda, porque con esa ayuda podrá alcanzar ese maravilloso milagro.