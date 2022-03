Metáfora de la refundación

Reconstruir a un país desde los cimientos mismos de su base comunitaria es posible sólo tras una hecatombe, sea natural, guerrera o social. En el primer caso es Haití tras el devastador sismo de 2010 (Richter 6.1, igual que 200,000 kilos de dinamita: 216,000 víctimas), cuando su presidente Preval ofreció una “nouvelle république”.

O Vietnam, que tras la guerra y los genocidas bombardeos aéreos de Estados Unidos (millones de toneladas de napalm) creó una inteligente república socialista que, hastiada de la confrontación, eligió la vía negociadora (“senda reformista”) en 1986 para su relación internacional hasta conseguir que la aceptara la hipócrita comunidad mundial.

El crecimiento económico de Vietnam es muy alto, resultado de políticas sabias ya que en 30 años redujo al 3% la pobreza de la población, garantizando atención sanitaria al pueblo. Y un tercer caso (la reconstrucción tras un grave evento social) es el de Cuba, que luego de vencer una sanguinaria dictadura impuso un sistema llamado socialista, o con aspiraciones de tal, que ha alcanzado logros espectaculares en educación, alfabetismo y solidaridad internacional, ampliamente destacados por la ONU.

O sea que naciendo de una simple consulta electoral es extremadamente difícil que un gobierno se proponga y logre la reconstrucción civil. Ello implicaría reestructurar el modo económico de explotación de las masas y que genera lucro al capital, ganancioso con el sistema neoliberal impuesto en Honduras desde 1990; transformar el aparato educativo para producir seres hábiles y críticos en vez de asalariados sometidos y ciudadanos alienados; revolucionar la estructura de salud para invertir en prevención y menos en sanación (dando vigencia al principio de que “pueblo sano no es el que se cura sino el que no enferma”), y otros temas semejantes o más complejos que no hay espacio para analizar.

No esperemos, por ende, milagros, no hay suficiente acumulación de fuerzas para la transformación radical. Al poder se llegó en alianza con políticos tibios, si no conservadores, en tanto que el volumen progresista tiene en la asamblea legislativa sólo un peso moderado. La velocidad de los cambios no dependerá, entonces, de la voluntad de quienes gobiernan sino de la presión social que vibre y penda sobre ellos en modo constante.

Una presión inteligente que no busque desestabilizar sino empoderar la voluntad expresada en las urnas y que es en síntesis sencilla: la Honduras de los reaccionarios no nos agradó ni satisfizo, queremos otra libre, independiente y por siempre justa.

Esa es la forma de convertir un caudal político en caudal democrático. A los líderes mismos les conviene abrir, sin reprimirlas, todas las válvulas de la libre expresión para captar ideas, calibrar su ubicación en la estima pública y, particularmente, conocer cuáles son las necesidades ciudadanas más inmediatas, las del medio y las de largo plazo, debiéndose aplicar a la inicial de estas toda la fuerza solucionadora del Estado.

Si una política así se pone en práctica, ella misma va a generar su paso de marcha y su natural momentum de aceleración, tornándose irreversible, hasta construir una Honduras sin deseo de retorno al pasado conservador.