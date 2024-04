En Honduras hemos elegido gobernantes, muy acá de lo que debieran ser criterios de eficiencia. Y no mas allá de lo que es conveniencia de pocos, no muy sabios pero determinados a imponerse para si mismos y su interés particular y como agentes oficiosos de poderes fácticos.

Delicados, no aceptan su responsabilidad en el actual orden de cosas, se expresan ofendidos por la sola duda y perviven en negación inmutable de sus actos. Aquí nadie ha cometido actos de corrupción, aunque exhiban fortunas y hedonismo complacido con bienes que sus limitadas capacidades por si solas, nunca les hubieran proporcionado. Evidente su desdén hacia el estudio y al trabajo o la viveza rebuscada, que ponen a la vista con dichos y chistes contados sin gracia, pero celebrados por obsecuentes e inconscientes adláteres. El pueblo hondureño debe elegir gobernantes visionarios que lleguen comprometidos a resolver los ingentes problemas de los hondureños.

Al compatriota que se le antoje ser presidente de la República, nuestra Carta Magna solo le exige ser del estado seglar y saber leer y escribir, y aún esto no lo cumplen. Debemos valorarnos mejor y demandar capacidad y conocimiento en quienes conduzcan nuestro país. Lo anterior, a raíz de la profusión de aspirantes presidenciales o debieran nominarse la mayoría, cazadores de fortuna: a ver que consiguen en la aventura de ofrecerse a dirigir una nación abrumada por la conducción errada de la politiquería. Solo gente preparada, honrada y laboriosa puede aspirar a cargos de elección popular, es lo que la ética define. Aquí si, mucho más allá de las disposiciones constitucionales.

De hecho, ya arrancamos con otro proceso electoral y la mayor parte de la oferta es descorazonadora, no se escondan los mejores. Lo hacen y por eso llegan quienes no nos resuelven nada, solo lo propio de ellos y sus hijos. Tenemos que aprender a elegir con el interés de la mayoría en la mente. El corazón, ya vimos que nos ha fallado, ve, exigimos reformas electorales.