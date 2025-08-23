El Partido Libertad y Refundación (PLR) creó esperanzas en sectores que ansían un cambio después de gobiernos signados por la corrupción. Pero la facción dominante dentro del PLR, caracterizada por su sumisión al presidente Zelaya, o sea, el melismo, de inmediato reprodujo y profundizó los vicios del pasado, mostrando signos claros de oligarquización.



La oligarquización de la izquierda extrema no es nueva en América Latina: ahí están los más frescos. Venezuela y Nicaragua. Sus oligarcas se sostienen sobre miedo y corrupción, como pretenden aquí. Las oligarquías de izquierda nacen como movimiento popular, para degradarse y terminar secuestrados por la novel elite política que traiciona todos los compromisos.



Igual que en Honduras, tienen concentrado el poder en pocas manos, las de, aproximado, 15 familiones. Les surge la vocación comercial con el acceso al Estado. Casualidades.



El melismo distorsionó el proyecto original del PLR, desmintió su discurso, traicionó su narrativa con prácticas excluyentes y dictatoriales. La gente “viva” también se equivoca.



Traicionaron la base de su partido, empobrecida como la de los demás partidos políticos. Sus promesas de justicia social y democratización fueron sustituidas por escalofriante nepotismo, cooptación estatal e insondable corrupción. Lo que no se creía posible, lo lograron: superar a sus predecesores.



Se les olvidó la transformación estructural que ofrecieron. Cada día se profundiza la decepción: los partidos tradicionales nunca prometieron cambios radicales, ni siquiera menos radicales, pero el PLR que asumió el poder, su facción gobernante, el melismo, sí lo hizo.



Por eso es que la traición es más amarga. Su oligarquización borró toda credibilidad a su proyecto refundacional, pero lo más grave, y nos concierne a todos, es el retroceso al arriesgar el avance democrático de la movilización social. Pero la esperanza vive. La ciudadanía crítica no nos resignaremos a que el melismo, sea peor que sus antecesores